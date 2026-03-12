Autoilijoita vaanii vaara, pieni vahinko voi maksaa tuhansia euroja

Kevättalven nopea lämpeneminen on luonut autoilijoille hankalan tilanteen. Kun tiet ovat sulaneet tavallista aikaisemmin ja nastarenkaat ovat yhä laajasti käytössä, irronneita nastoja ja irtokiviä sinkoilee tien pinnasta selvästi enemmän.

Vakuutusyhtiö Turvan palvelupäällikkö Sanna Luotio kuvaa tilannetta haastavaksi yhdistelmäksi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Kun sulanut asfaltti paljastaa talven hiekoitukset ja nastarenkaat irrottavat lisää kiviainesta, syntyy täydellinen resepti tuulilasivaurioille. Juuri nyt autoilijan kannattaa olla erityisen tarkkana, Luotio sanoo tiedotteessa.

Moni autoilija ei tule ajatelleeksi, miten ratkaiseva rooli pienellä iskemätarralla on. Sen kiinnittäminen heti kiveniskemän jälkeen estää kosteutta ja likaa pääsemästä vaurioon, mikä puolestaan pienentää halkeamisriskiä ja parantaa korjattavuutta.

– Iskemätarra on kevään halvin turvavaruste. Jos tarraa ei ole, iskemän voi suojata myös teipillä. Kun tarran tai teippipalan laittaa heti, mahdollisuudet selvitä pelkällä korjauksella kasvavat merkittävästi, Luotio kertoo.

Kustannukset voivat nousta tuhansiin euroihin

Paikkakorjaus on yleensä muutaman kympin toimenpide tai jopa ilmainen. Tuulilasin vaihtotarve kuitenkin kasvaa nopeasti, jos iskemä pääsee laajenemaan. Modernit tuulilasit sisältävät ADAS-järjestelmiä, lämmitystä, antureita ja erikoispinnoitteita, mikä nostaa kustannuksia merkittävästi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Pienikin iskemä voi muuttua yön aikana halkeamaksi. Kun halkeama ulottuu näkökenttään tai yltää lasin reunaan, vaihtoehtona on enää koko tuulilasin vaihto, ja silloin puhutaan helposti sadoista tai jopa tuhansista euroista, Luotio painottaa.

Turvaväli on tehokas lääke – tähänkin

Keväällä turvavälin merkitys korostuu. Useimmat iskemät syntyvät edellä ajavan auton renkaista sinkoilevista kivistä, erityisesti ohituksissa ja moottoritielle liityttäessä. Myös vauhdin maltillinen säätely ja soraisimpien tienkohtien välttäminen pienentävät riskiä.

– Turvaväli on yllättävän tehokas lääke. Se ei maksa mitään, mutta voi säästää paljon. Ja jos osuma silti tulee, tarrapala päälle ja matka korjaamolle mahdollisimman nopeasti, se on paras tapa varmistaa edullinen lopputulos, Luotio summaa.