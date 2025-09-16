Autoilijoita kehotetaan tarkistamaan ajovalot, toimi näin

Iltojen hämärtyessä ajovalot nousevat entistä tärkeämpään rooliin. Fintraffic ja Autoliitto muistuttavat, että oikein käytetyt valot auttavat havaitsemaan muuta liikennettä ja tekevät oman ajoneuvosi näkyväksi.

Turvallinen ajaminen alkaa valojen tarkistamisesta, niiden toimintaperiaatteiden tuntemisesta ja oikeasta käytöstä.

-Monessa nykyautossa esimerkiksi takavalot eivät pala automaattisesti valoisaan aikaan, vaikka näkyvyys olisikin huono sateen tai sumun takia. Siksi on tärkeää varmistaa, että valojen asetukset ovat kunnossa ja ne syttyvät eri asetuksilla toivotusti.

– Sen jälkeen kannattaa vielä tarkistaa, että kaikki valot toimivat ja polttimot ovat ehjät. Syksyn kurakelien saapuessa on myös hyvä huolehtia, että valot pidetään puhtaina näkyvyyden varmistamiseksi, muistuttaa Fintrafficin tieliikenteenohjauksen yksikönpäällikkö Eero Sauramäki tiedotteessa.

Lähi- ja kaukovalot

Oikeaoppinen valojen käyttö parantaa merkittävästi sekä oman että muiden autoilijoiden turvallisuutta. Kaukovaloilta tulee vaihtaa lähivaloille toisen auton tullessa vastaan, saavutettaessa edellä ajavaa ajoneuvoa sekä katuvalojen alkaessa.

Kohtaamistilanteessa vaihto tehdään vasta, kun tieosuus on valaistu, ja takaisin kaukovaloille voi vaihtaa noin pari–kolme metriä ennen kohtaamista.

– Kuljettaja voi ehkäistä häikäistymistä suuntaamalla katseensa tien oikeaan reunaan, mahdollisimman pitkälle eteenpäin. Saavutettaessa edellä ajavaa autoa tulee lähivaloihin vaihtaa siinä vaiheessa, kun erottaa edessä ajavan ajoneuvon ääriviivat selkeästi, kertaa Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Valojen käyttö ohitustilanteessa

Turvallinen ohitus vaatii sekä valojen oikeaa käyttöä että selkeitä viestejä muulle liikenteelle.

– Valojen oikeaoppisen käytön lisäksi keskeistä on viestiä omista ohitusaikeista muulle liikenteelle selkeästi käyttämällä vilkkua ja vilauttamalla kaukovaloja. Vilkun avulla takana ajavat tietävät, että lähdet pian ohitukseen. Kaukovalojen vilautuksen tarkoitus on puolestaan havahduttaa edellä ajava huomaamaan, että häntä lähdetään ohittamaan, Vesalainen sanoo.

Ohittajan tulee vaihtaa kaukovaloille, kun oman auton nokka on sivusta katsottuna ohitettavan auton perän kohdalla. Kuorma- tai linja-autoa ohittaessa kaukovaloille vaihdetaan, kun oman auton nokka on ohitettavan ajoneuvon ohjaamon takaseinän tai linja-auton etuakselin kohdalla.

Ohitettavan puolestaan tulisi vaihtaa lähivaloille siinä kohtaa, kun näkee ohittavan henkilöauton takavalot tuulilasinsa läpi. Mikäli ohittajana on henkilöauton sijaan kuorma-auto, on lähivaloille syytä vaihtaa siinä vaiheessa, kun ohittavan kuorma-auton ohjaamon takaseinä on oman auton nokan kohdalla. Linja-auton ohittaessa käytetään vastaavana kiintopisteenä linja-auton etuakselia.

Valaisemattomalla moottoritiellä voidaan kohtaamistilanteissa käyttää kaukovaloja suorilla tieosuuksilla ja vasemmalle kaartuvissa mutkissa. Tien kaartaessa oikealle on kuitenkin vaihdettava lähivaloille, mikäli vastaantulevaa liikennettä on näkyvissä. Saavutettaessa edellä ajavaa ja ohitettaessa käytetään valoja moottoritiellä samaan tapaan kuin millä tahansa valaisemattomalla tiellä.