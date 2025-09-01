Autoilija tuijotti puhelinta niin, ettei huomannut edes poliiseja

Poliisi valvoi tehostetusti autoilijoiden matkapuhelinten käyttöä neljän päivän ajan Lapissa. Lapin poliisilaitos kertoo asiasta tiedotteessa.

Valvonta painottui taajamiin koulujen ja suojateiden läheisyyteen, erityisesti huomioiden pienten koululaisten turvallinen koulutie. Valvontaa tehtiin Rovaniemen ja Meri-Lapin lisäksi Utsjoella, Ivalossa, Kittilässä, Sodankylässä ja Posiolla.

Tieliikennelain mukaan ajoneuvon kuljettaja ei saa ajon aikana käyttää viestintävälinettä siten, että pitää sitä kädessään. Lisäksi ajon aikana teknistä laitetta tai järjestelmää ei saa käyttää niin, että käyttö haittaa tai vaarantaa ajamista.

– Mikäli ajon aikainen puhuminen on välttämätöntä, tällöin tulee käyttää hands free -laitetta. Uusimmissa ajoneuvoissa bluetooth-järjestelmä useimmiten kuuluu perusvarusteluun, kertoo Lapin poliisilaitoksen liikenneyksikön johtaja, komisario Mika Grönroos tiedotteessa.

Matkapuhelinta tai muuta viestintävälinettä käyttävän kuljettajan riski joutua onnettomuuteen verrattuna laitetta käyttämättä ajavaan vaihtelee tutkimuksesta riippuen, mutta onnettomuusriskiä voidaan pitää moninkertaisena. Matkapuhelimen käyttö, kuten myös puhelimen ajon aikainen kurottelu, nostaa erityisesti peräänajo-onnettomuuden riskiä ja taajama-alueilla vaarantaa kevyen liikenteen sekä jalankulkijoiden turvallisuutta.

Esimerkkinä onnettomuusriskistä Grönroos mainitsee valvonnassa tavatun kuljettajan, joka katsoi niin keskittyneesti puhelinta ajaessaan, ettei huomannut edes kahta tien vieressä seisonutta poliisia. Kuljettaja ylitti samalla tavalla suojatien, jolla ei onneksi kuitenkaan sillä hetkellä ollut jalankulkijaa. Tässä tapauksessa kuljettaja sai sakon.

Komisario Grönroos painottaa, että poliisi käyttää annettavan seuraamuksen osalta tilannekohtaista kokonaisharkintaa ja myös matkapuhelimen ajon aikaisen käytön osalta on mahdollista syyllistyä esimerkiksi liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Puhelimen lainvastainen käyttö estää liikenteeseen keskittymisen, jolloin ajovirheet voivat kertaantua ja mahdollisuus syyllistyä vakavampiin liikennerikkomuksiin on suurempi.

Tehostetun valvonnan tulokset Huomautuksia, seitsemän kappaletta. Puhelimen käyttö, liikennevirhemaksu15 kappaletta. Puhelimen käyttö, sakko yksi kappale. Ylinopeus, liikennevirhemaksu, 14 kappaletta. Ylinopeus, sakko, kuusi kappaletta. Turvavyö, liikennevirhemaksu, kahdeksan kappaletta. Valvontapäivien aikana puhallutettiin useita kymmeniä autoilijoita. Lisäksi poliisi kertoo tavoittaneensa yhden etsintäkuulutetun. Lähde: Lapin poliisi