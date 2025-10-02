Autoilija oikaisi jalkakäytävän kautta, 14 päiväsakkoa

Autoilijan päätös oikaista jalkakäytävän kautta tuli kalliiksi Helsingissä. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.
Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.
– Ajoi noin 30 metriä Hämeentien jalkakäytävää pitkin Vilhonvuorenkujalle [Helsingin Sörnäisten kaupunginosassa], Pasterstein kuvailee videon tapahtumia.
Video päättyy siihen, kun poliisiauto lähtee seuraamaan liikennesääntöjä rikkonutta autoilijaa.
Jalkakäytävällä oli tapahtuman aikaan jalankulkijoita.
– 14 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, Pasterstein kertoo seurauksista.
Päiväsakkojen suuruus riippuu henkilön tuloista. Alin päiväsakon määrä on kuusi euroa. Tulojen vaikutuksen sakkojen määrään voi arvioida tämän laskurin avulla. Alimmillaan 14 päiväsakon rangaistus on 88 euroa. 2 500 euron nettotuloilla sakkorangaistuksen suuruus olisi jo 518 euroa.
Jalkakäytävä ei ole laillinen oikotie!
Raportti kentältä: Ajoi n. 30 metriä Hämeentien jalkakäytävää pitkin Vilhonvuorenkujalle. Jalkakäytävällä jalankulkijoita.
14 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. #Helsinki
Autamme-toimimme-ratkaisemme pic.twitter.com/3JrUwEroTq
— Dennis Pasterstein (@DPasterstein) October 2, 2025