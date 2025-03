Autoilija ajoi väkijoukkoon Saksassa, ainakin kaksi kuollut

Henkilöauton kuljettaja on ajanut väkijoukkoon Saksan Manheimissa. Asiasta kertovat muun muassa saksalaiset Bild ja Mannheimer Morgen.

Poliisin mukaan ainakin yksi ihminen on kuollut yliajossa. Mediatietojen mukaan kuolonuhreja olisi kaksi. Lisäksi 25 ihmistä on loukkaantunut, joista 15 vakavasti.

Paikallinen poliisi on eristänyt alueen ja kehottanut ihmisiä välttämään kaupungin keskustaan menemistä.

Silminnäkijöiden mukaan autoilija ajoi väkijoukkoon kaupungin keskustassa alueella, jossa oli meneillään markkinat.

Viranomaiset eivät ole toistaiseksi kommentoineet, onko kyseessä tahallinen teko. Myöskään henkilöauton kuljettajasta ja hänen mahdollisista motiiveistaan ei ole vielä tietoa.

Poliisin mukaan yksi henkilö on pidätettynä teosta epäiltynä. Vielä on epäselvää, onko epäiltyjä yksi vai useampia. Bildin tietojen mukaan yliajossa käytetty auto on musta katumaasturi. Poliisi ei ole toistaiseksi vahvistanut tätä tietoa.

Kyseessä on toinen kerta kuukauden sisällä, kun autoilija ajoi väkijoukkoon Saksassa. Edellinen onnettomuus tapahtui helmikuussa Münchenissa.