Auto putosi tien kuoppaan – ”ei aina vaadittua tasoa”

MTV Uutiset kertoi tiistaina onnettomuudesta, jossa henkilöauto oli pudonnut tielle muodostuneeseen kuoppaan.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toimitusjohtajan Anssi Kujalan mukaan tapaus on yksi esimerkki siitä, kuinka tiestömme kuntoa on laiminlyöty.

– Teidemme huolestuttava tila on kaikkien nähtävissä. Se ei aina tarjoa vaadittua tasoa turvallisuudessa ja liikennöitävyydessä. Tämä vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin ja monin tavoin kuljetusyrittäjiin ja kuljettajiin, jotka tarvitsevat toimivan ja turvallisen infrastruktuurin, Kujala kirjoittaa blogissa.

Kujala jatkaa, että vuoden 2024 budjettiehdotuksessa esitetään vain 646 miljoonan euron perusväylänpidon rahoitusta tienpidolle. Hänen mukaansa tämä ei tullut yllätyksenä, sillä säästöjä haetaan myös liikenne- ja viestintäviristeriön alaisilta aloilta.

– Asia ei ole kuitenkaan aivan yksiselitteinen. Vastaavasti uusi hallitus on sitoutunut toteuttamaan lähes kolmen miljardin euron liikenneinvestointiohjelman. Sen sisällä aiotaan noin 1,6 miljardin euron paketilla kohentaa väyläverkkoa sekä vähentää väylien korjausvelkaa. Sanomme näihin suunnitelmiin kyllä: kokonaisuutena leikkauksista huolimatta, tiestöön osoitettujen varojen pitäisi kasvaa.

Kujalan mukaan uuden hallituksen tuleekin ensimmäisessä budjettiriihessään linjata investointiohjelman hankkeista mahdollisimman etupainotteisesti.

– Muitakin perusteita löytyy kuin tiestön kunto. Esimerkiksi uusien rakennuskohteiden aloituspäätökset ovat tipahtaneet ennätyksellisen alhaiselle tasolle. Rakentamisessa tullee vapautumaan resursseja suuri määrä lähitulevaisuudessa. Tällaisessa tilanteessa valtion kannattaa itse olla lisäämässä rakennuspuolen kysyntää infra- ja muilla rakentamishankkeilla.

Kujalan mukaan huoli tiestön tilasta ei ole turha, sillä korjausvelka kasvaa kiihtyvää vauhtia.

– Jos tiestö olisi kauppatavaraa, sen parasta ennen -päivämäärä olisi jo aikoja sitten ohitettu. Ennen vaaleja SKALin yhdessä Suomen Tieyhdistyksen kanssa toteuttama Tievetoomus keräsi yli tuhat allekirjoittajatahoa. Se on osoitus asian tärkeydestä.

Korjausvelka on hänen mukaansa merkittävä osa ongelmaa.

– Vuoden 2022 lopussa korjausvelka oli jo 2,3 miljardia euroa. SKAL esitti vuosittaista korjausvelan kuromiseksi ja hallituksen linjaama noin puolen miljardin korjausvelkapaketti on hyvä alku ja olen siihen tyytyväinen. Tämäkin tosin odottaa niitä investointipaketin varoja.

– Hallituksen ensiaskeleet ovat tärkeitä, mutta nyt on varmistettava, että tiestömme on kilpailukykyinen, turvallinen ja kestävä kaikissa tilanteissa. Budjettiriihessä on näytön paikka.