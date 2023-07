Australia voi lahjoittaa Ukrainalle 14 Hornetia

Financial Review’n Australian painos kirjoittaa saaneensa nähdä yksinoikeudella raportin Australian kuninkaallisten ilmavoimien 41:n käytöstä poistetun F/A-18 Hornet -hävittäjän tilasta. Koneita voidaan potentiaalisesti viedä Ukrainaan, joka teki niistä virallisen pyynnön vähän ennen kesäkuun puoliväliä.

Raportista käy ilmi, että ainoastaan 14 konetta on teknisesti riittävän hyvässä kunnossa, jotta ne voitaisiin siirtää nopeasti Ukrainan ilmavoimille. Niistä 11 on yksi ja kolme kaksipaikkaista.

Koneet ovat 1980-luvun A-versiota ja kaksipaikkaiset B-versiota, mutta niitä on päivitetty useasti. 2000-luvun alussa koneiden tietokoneet, navigointijärjestelmä ja radio vaihdettiin. Pari vuotta myöhemmin vaihdettiin tutka ja omasuojajärjestelmiä.

Koneisiin myös asennettiin Link 16 -datalinkki ja tietokoneohjelmistoa päivitettiin. Ohjaajat saivat kypärätähtäysjärjestelmän ja aiempaa paremmat ohjaamonäytöt. Kolmannessa vaiheessa koneet saivat uuden elektronisen vastatoimijärjestelmän ja viimeisimpänä uuden tutkavaroittimen vuonna 2012. Koneiden versiomerkintä on nykyisellään F/A-18A++.

Kaikissa Australian Horneteissa on monipuolinen ilmataisteluaseistus alkaen 20 mm:n tykistä. Lähi-ilmataisteluohjuksena on ASRAAM ja tutkaohjuksena AIM-120 AMRAAM. Koneiden ilmasta maahan -kykyyn kuuluvat ohjaamattomien rautapommien lisäksi laserohjatut 227:n, 450:n ja 910 kilogramman Paveway II -täsmäpommit, joiden maalinosoitusta varten koneisiin on integroitu LITENING-maalinosoitussäiliö.

Aseistukseen kuuluu myös GPS- ja inertiaohjautuvia JDAM- ja JDAM-ER-täsmäpommeja, AGM-158 JASSM -risteilyohjus ja Harpoon-meritorjuntaohjus.

Kaikissa 14 koneessa on jäljellä 3 000 lentotuntia, mutta raportin mukaan jäljellä olevaa lentoaikaa on mahdollista pidentää jopa 8 400 tuntiin. Raportissa todetaan, että koneita voi pitää taistelukäytössä ainakin kaksi vuotta.

Tämän jälkeen tärkein kysymys onkin, kenen resursseilla koneita huollettaisiin? Australialaisten omat varaosavarastot on käytetty loppuun, mikä oli yksi syy konetyypin poistamiseen käytöstä kaksi vuotta sitten. Välttämättömiä komponentteja löytyy todennäköisesti enää Yhdysvalloista.