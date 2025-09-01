Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Revontulet ovat mahdollisia tulevina öinä koko maassa. / LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Auringosta purkaus, revontulia voi näkyä pian

  • Julkaistu 01.09.2025 | 17:58
  • Päivitetty 01.09.2025 | 17:58
  • Luonto
Koronan massapurkaus osuu Maahan maanantain ja tiistain välisenä yönä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ilmatieteen laitoksen mukaan revontulet ovat todennäköisiä alkuviikosta.

Auringossa tapahtui lauantaina pitkäkestoinen roihupurkaus, josta lähti liikkeelle myös koronan massapurkaus. Sen arvioidaan osuvan Maahan maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Saapumisajankohtaan liittyy vielä epävarmuuksia. Mallinnuksen perusteella vaikuttaa siltä, että suomalaisten kannalta osuma sattuu pimeän aikaan. Revontulet ovat siis mahdollisia tulevina öinä koko maassa.

Revontulten todennäköisyys on suuri kahden seuraavan yön ajan. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä todennäköisyys on kohtalainen.

Todennäköisyydet koskevat Suomen etelä- ja keskiosia, sillä Lapissa revontulet ovat yleisiä rauhallisenkin avaruussään aikana.

 

 

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)