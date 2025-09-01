Auringosta purkaus, revontulia voi näkyä pian

Ilmatieteen laitoksen mukaan revontulet ovat todennäköisiä alkuviikosta.
Auringossa tapahtui lauantaina pitkäkestoinen roihupurkaus, josta lähti liikkeelle myös koronan massapurkaus. Sen arvioidaan osuvan Maahan maanantain ja tiistain välisenä yönä.
Saapumisajankohtaan liittyy vielä epävarmuuksia. Mallinnuksen perusteella vaikuttaa siltä, että suomalaisten kannalta osuma sattuu pimeän aikaan. Revontulet ovat siis mahdollisia tulevina öinä koko maassa.
Revontulten todennäköisyys on suuri kahden seuraavan yön ajan. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä todennäköisyys on kohtalainen.
Todennäköisyydet koskevat Suomen etelä- ja keskiosia, sillä Lapissa revontulet ovat yleisiä rauhallisenkin avaruussään aikana.
Incoming CME! Fast-Moving Solar Storm Headed Our Way
A faint halo coronal mass ejection (CME) was detected blasting off from the Sun yesterday, and it appears to be Earth-directed. Clocking in at a speedy ~1300 km/s, this CME is moving fast but doesn’t seem to carry a lot of mass… pic.twitter.com/pEsKsIU4IN
— Space Weather Watch (@spacewxwatch) August 31, 2025