Auringon häikäisy aiheuttaa kuolemaan johtavia onnettomuuksia vuosittain

Auringon häikäisy on osasyynä noin viidessä kuolemaan johtaneessa liikenneonnettomuudessa vuosittain. Asia ilmenee onnettomuustietoinstituutin (OTI) tilastoista.

OTI:n liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty tarkasteli henkilö- ja pakettiautoilijoiden vuosien 2014–2023 aikana päivänvalolla ja kirkkaalla säällä aiheuttamia kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia. Näistä onnettomuuksista 51 oli sellaisia, joissa liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat olivat maininneet auringon häikäisyn näkemää rajoittaneena tekijänä.

– Auringon häikäisyllä on todennäköisesti ollut merkitystä näissä onnettomuuksissa. Tiedossa on keskimäärin viisi tällaista henkilö- tai pakettiautoilijan aiheuttamaa onnettomuutta per vuosi. Niistä puolet on ollut jalankulkijan tai pyöräilijän kuolemaan johtaneita, Räty vahvistaa tiedotteessa.

Jos aurinko häikäisee auton kuljettajaa tai näkyvyys on muuten heikko, on kuljettajan toimittava viipymättä.

– Sokkona ei saa eikä voi ajaa. Nopeutta on alennettava välittömästi, jos häikäisy estää näkyvyyden. Kunnollisen turvavälin pitäminen on tärkeää joka säällä, painottaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Lari Mäkelä.

Tuulilasin kunnolla ja puhtaudellakin on merkitystä. Talven jäljiltä tuulilasi voi olla likainen myös sisältä. Lasi kannattaakin puhdistaa kunnolla sekä sisältä että ulkoa. Pyyhkijänsulkien kunto on hyvä tarkistaa säännöllisin väliajoin ja tuulilasinpesunestettä ei saa päästää loppumaan.

– Jos tuulilasi on kovin naarmuinen, kannattaa lasi vaihtaa, koska naarmuinen tuulilasi muuttuu viistosti paistavassa auringossa pelkäksi heijastepinnaksi. Myös kiveniskemät kannattaa korjata viipymättä, ettei iskemä ehdi kasvaa laajaksi ja haittaa näkyvyyttä, Mäkelä korostaa.

Mäkelä muistuttaa myös aurinkolipan käytöstä.

– Aurinkolasit kannattaa pitää mukana tai valmiina autossa, jolloin ne voi ottaa käyttöönsä tarvittaessa. Tärkein tekijä on kuitenkin aina ratin ja penkin välissä: varaudu matkaan ajoissa, ennakoi olosuhteet ja pidä pelivaraa.