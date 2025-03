Aura Salla vaatii: Unkarin pääministeri ulos

Meidän on viimeinkin löydettävä keino potkaista Viktor Orbán pihalle, hän ei voi pitää koko unionia pysyvästi panttivankinaan, kirjoittaa europarlamentaarikko Aura Salla (kok.) viestipalvelu X:ssa. Salla kommentoi Euronews-kanavan toimittajan uutista, jonka mukaan Venäjä-pakotteiden uusimisesta ei ole päästy EU:ssa yksimielisyyteen.

Kyseisestä puolen vuoden välein uusittavasta pakotepaketista on pystyttävä sopimaan EU:ssa yksimielisesti, ja nyt Unkari jarruttaa. Pakotteiden uusimisen takaraja on 15. maaliskuuta.

Repeating my demand: 👉 We need to finally find a way to kick #orban out. The entire Union cannot be permanently held hostage by him.❗️ https://t.co/7LsuAEfQIN

— Aura Salla (@AuraSalla) March 10, 2025