Aukko puolustuksessa: Ilmatorjuntaa rakennetaan kiireellä Tanskassa

Tanskan puolustusvoimat vahvistavat kiireellä maan ilmapuolustusta ennennäkemättömällä ponnistuksella.

Pitkän kilpailutusprosessin ja yhden järjestelmän sijasta Tanska ostaa nyt kaikkea, mitä ilmatorjuntajärjestelmien eurooppalaisilla valmistajilla – Diehl Defence, MBDA ja Kongsberg – on tarjota.

Hankinta koskee lyhyen kantaman järjestelmiä.

– Tanskan täytyy nopeasti rakentaa maaperustainen ilmatorjunta, joka voi suojata siviiliväestöä, sotilaskohteita ja kriittistä infrastruktuuria ilmauhkia vastaan, puolustusministeriön tiedotteessa todetaan.

Tanska on ohjannut kolmelta valmistajalta samanaikaisesti toteutettavaan hankintaan kahdeksan miljardia kruunua (1,07 miljardia euroa) erikoispuolustusrahastosta. Järjestelmistä paras valitaan käytön aikana, jonka jälkeen järjestelmä yhtenäistetään.

Kyse on todellakin ilmatorjuntajärjestelmän luomisesta, koska Tanskalla on ilmatorjuntansa maakomponenttina vain Stinger-olkapääohjuksia. Tähän mennessä Tanska on jo tilannut 16 Rheinmetall Skyranger 30 -järjestelmää, joista ensimmäiset neljä toimitetaan vuonna 2026 ja viimeiset vuoden 2028 loppuun mennessä.

Tilattavien järjestelmien nimiä ei ole mainittu. NASAMSista tunnetulta Kongsbergilla löytyy lyhyen kantaman, tela-alustalta toimiva NOMAD. Tanska ilmeisesti tässä vaiheessa vuokraa tämän järjestelmän eikä osta sitä.

Diehl Defencellä on lyhyen kantaman sarjaan tarjolla IRIS-T SLS, joka on näyttänyt kyntensä jo Ukrainassa. Sillä on tuhottu muun muassa venäjän ilmasta laukaistavia H-101-risteilyohjuksia. MBDA luokittelee VL MICAn lyhyen kantaman järjestelmäksi, koska sen suurin torjuntaetäisyys on 20 kilometriä. Kumpikin näistä järjestelmistä tulee ostettavaksi, ei vuokrattavaksi.

Tanska on myös ostamassa pitkän matkan ilmatorjuntajärjestelmää. Valinta tehdään Patriotin ja SAMP/T NG:n välillä. Todennäköisesti Tanska hankkii jossain välissä myös keskikantaman järjestelmän, jossa vahvimmilla ovat luultavasti NASAMS ja IRIS-T SLM, jos hankintalinja säilyy samanlaisena.