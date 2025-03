Atte Kaleva: Realismi korvaa yksisilmäisen idealismin

Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva näkee maahanmuuttajataustaisten nuorten rikollisuutta koskevassa julkisessa keskustelussa samoja piirteitä kuin kylmän sodan ajan taistolaisuudessa.

– Kun neuvostotankit olivat 1968 murskanneet ns. Prahan kevään kerrotaan, että meillä Suomessa taistolaiset sadattelivat keskenään sitä, kuinka vaikeaksi NKP näillä toimillaan tekee aatteen puolustamisen. Taistolaisilla kesti tuolloin reilun vuoden valkopestä Tšekkoslovakian miehitys omassa puheessaan hyväksi ja veljelliseksi teoksi, Kaleva kirjoittaa X-palvelussa.

Kansanedustajan mukaan taistolaiset käyttivät aikanaan ”edistyksellistä uuskieltä” jossa sodasta puhuttiin rauhana, diktatuurista kansandemokratiana ja miehityksestä vapautuksena.

– Edistykselliset ja tiedostavat monikulttuurisuusfanaatikot ovat viime vuodet käyttäneet taistolaisilta tuttua orwellilaista uuskieltä. Kun ikätovereitaan puukoilla ryöstelevien maahanmuuttajanuorten silmitöntä väkivaltaa kutsuttiin ”rikoksilla oirehtimiseksi”, sysättiin vastuu väkivallasta ikään kuin huomaamatta rakenteellisesti rasistisen yhteiskunnan syyksi. Tässä ollaan jo hyvin lähellä taistolaista valkopesua, jossa valheesta tehtiin totta toistamalla sitä riittävän usein, Kaleva sanoo.

Hänen mukaansa toinen vaihtoehto on ollut kieltää maahanmuuttoon liittyvien ikävien ilmiöiden olemassaolo.

– Onneksi tilanne on nyt tervehtymässä. Silmät ovat avautuneet ja realismi korvaa yksisilmäisen idealismin. Vielä ei olla maalissa, koska matka on ollut pitkä, mutta laiva kääntyy ja se on hyvä juttu, Atte Kaleva toteaa.