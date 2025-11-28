Asuntolainojen nosto kasvaa ja lainakannan supistuminen päättyi

Suomen Pankki on julkistanut uudet tiedot asuntolainojen nostoista ja koroista. Tavallisia asuntolainoja nostettiin lokakuussa 1,35 miljardilla eurolla ja sijoitusasuntolainoja 132 miljoonalla eurolla.

Asuntolainakanta pysyi vuodentakaisella tasollaan, kun sijoitusasuntolainojen kanta puolestaan kasvoi vuoden takaa 3,3 prosentilla. Asuntolainakannan keskikorko oli 2,79 prosenttia ja uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko 2,82 prosenttia.

– Kun asuntolainojen lyhennykset ylittivät uudet nostot viimeisimmän kolmen vuoden ajan, supistui koko maan asuntolainakanta vastaavalla jaksolla ensi kertaa sitten 1990-luvun laman. Nyt asuntokauppa kasvaa, asuntojen hintojen lasku on hiljalleen tasaantunut ja uusien asuntolainojen nostot ovat kasvaneet koko kuluneen vuoden. Asuntolainojen kanta ei enää supistu, ja sen odotetaan kääntyvän kasvuun ensi vuonna, Hypon pääekonomisti Juho Keskinen kuvailee tiedotteessa.

– Luottamuspulan oloissa näyttää siltä, että säästöjä on suunnattu aiempaa enemmän myös talletustileille. Säntillisten lainalyhennysten lisäksi kotitalouksien talletuskanta on kasvanut jo parin vuoden ajan. Korkotason lasku, matala inflaatio ja palkkojen nousu tukevat nyt eniten juuri asuntovelallisia. Lainanlyhennyksillä onkin kasvatettu puskuria ja mahdollisia lisävakuuksia tulevia asuntokauppoja silmällä pitäen.

– Vaikka kulutus- ja investointipotentiaalia on, ja joulubudjetteja kasvatetaan jo tänä vuonna, talouden kestävä kasvukäänne vaatii luottamuspulan voittamista ja työttömyyden kääntymistä laskuun ensi vuonna, Keskinen arvioi.

Asuntolainakanta oli lokakuun lopussa 105,8 miljardia euroa. Sijoitusasuntolainoja oli 9,0 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli lokakuun lopussa kulutusluottoja 17,5 mrd. euroa ja muita lainoja 17,8 mrd. euroa.