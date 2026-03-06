Asuntolainojen kysyntä piristyi hieman

Finanssialan pankkibarometrin mukaan asuntolainojen kysyntä on varovaisessa kasvussa.
Kotitalouksien luotonkysyntä on ollut barometrin mukaan alkuvuonna jonkin verran vilkkaampaa kuin vuosi sitten, ja odotukset luotonkysynnälle ovat vahvistuneet hieman. Finanssiala asiantuntija Jussi Kettunen mukaan on hyvä käänne, että odotukset oman asunnon hankintaan otettavien lainojen kysynnästä ovat varovaisesti nousseet edellisestä kyselystä.
– Tilastokeskuksen mukaan asuntojen hinnat ovat jatkaneet laskuaan ja kuluttajien luottamus mataa edelleen. Asuntolainojen kysynnän vieno kasvu saattaa kuitenkin piristää asuntomarkkinan alakuloa, Kettunen arvioi.
Kotitalouksien sijoituskohteista osakkeiden ja osakerahastojen suosio on edelleen korkealla. Säästövakuutusten houkuttelevuuden sijoituskohteena uskotaan maltillistuvan.
Barometristä selviää myös, että yritykset ovat kysyneet alkuvuoden 2026 aikana luottoja varsin selvästi viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Myös odotukset ovat myönteiset.
– Pankinjohtajat odottavat yritysten kysyvän lainaa erityisesti investointien rahoittamiseen. Tämä on myönteistä talouskasvun ja koko Suomen kannalta, sanoo Jussi Kettunen.
Samankaltaista viestiä tulee myös Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) katsauksista. EK:n mukaan tammikuussa tehtiin miljardiluokan investointeja muun muassa energiaan, teollisuuteen ja digitaaliseen infrastruktuuriin ja myös helmikuu toi mukanaan suuria teollisia investointeja.