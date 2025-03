Asuntokauppa vilkastuu, taustalla kaksi eri ilmiötä

Suomalaiset ovat etsineet tänä vuonna uusia asuntoja 20 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Asia näkyy Oikotien asuntoilmoitusten katselumääristä.

Suunta jatkaa pitkäaikaista kehitystä. Suomessa ostettujen asuntojen lukumäärä kasvoi läpi viime vuoden. Lopulta loka–joulukuussa asuntoja ostettiin 35 prosenttia enemmän kuin tammi–maaliskuussa. Tilasto on Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton KVKL:n.

– Asuntokaupassa on nyt kaksi erilaista ilmiötä: hinnat ovat edullisia, ja samalla menekki ja kiinnostus ovat olleet jo tovin selkeässä kasvussa. Yleinen taloustilanne syö asuntokauppojen määrää, mutta toisaalta nyt vaikuttaa, että hintatasoon tartutaan mahdollisuutena, Oikotien asuntojohtaja Anna Leinonen kertoo tiedotteessa.

Suurin mielenkiinto kohdistuu tällä hetkellä omakotitaloihin. Eri asuntotyypeistä eniten on tänä vuonna etsitty omakotitaloja. Kaikkiaan eniten suomalaisia kiinnostavat nyt erillisessä talossa asuminen ja isommat neliömäärät.

– Eniten etsitään nyt omakotitaloja, toiseksi eniten erillistaloja ja kolmanneksi eniten vapaa-ajanasuntoja. Kerrostaloasunnot ovat tällä hetkellä vasta 4. halutuimpia. Noin puolet suomalaisista asuukin omakotitaloissa, Leinonen toteaa ja lisää:

– Omakotitalojen ja rivitaloasuntojen myyntihinnat ovat pysyneet tasollaan aivan erilailla kuin kerrostaloasuntojen.

Suurin kiinnostus kohdistuu eri paikoin erilaisiin asumismuotoihin.

– Pääkaupunkiseudulta etsitään nyt eniten omakotitaloja, Turusta ja Tampereelta puolestaan kerrostaloasuntoja. Se on hieman yllättävää, sillä kerrostaloasumista on Turussa ja Tampereella suhteellisesti vähemmän kuin pääkaupunkiseudulla, Leinonen kommentoi.

Pääkaupunkiseudulta etsitään nyt vapaa-ajanasuntojakin enemmän kuin kerrostaloasuntoja.

Kiinnostuksen kasvu myytävien asuntojen ostajan markkinaa kohtaan johtuu myös siitä, että vuosina 2022 ja 2023 koettu korkojen ja yleisen hintatason nousu on tasoittunut. Toisaalta tämänhetkinen työllisyystilanne näkyy tänä vuonna monen suomalaisen taloustilanteessa.

– Varmaankin asuntojen hankkiminen polarisoituu tämän vuoden aikana. He, joille se on mahdollista, tarttuvat ostajan markkinan mahdollisuuksiin. Samalla ryhmä, jolle se ei ole mahdollista, on viime aikoina kasvanut, Leinonen sanoo.