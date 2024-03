Asuntokauppa piristyi helmikuussa

Suomen suurin kiinteistönvälittäjä Kiinteistömaailma välitti helmikuussa 2024 yhteensä 839 myynti- ja vuokrakohdetta, yritys kertoo tiedotteessa.

– Kauppamäärä kasvoi 28 prosenttia edelliskuusta, mutta tavanomaisiin helmikuun lukuihin on edelleen jonkun verran matkaa; viime vuoden helmikuun kauppamääristä jäätiin kolme prosenttia, Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Mika Laurikainen sanoo.

– Useilla eri mittareilla uskomme pahimman kuopan olevan takana ja kauppamäärien kasvavan vähintäänkin kohtalaisesti kevään edetessä. Siihen antaa mahdollisuudet yli kuukauden ajan kasvanut kohdetarjontamme ja isoin yhteydenottomäärä kohdetta kohden sitten viime vuoden heinäkuun, Laurikainen jatkaa.

Kiinteistömaailma-ketjun välittämien asuntojen ja kiinteistöjen kauppamäärä helmikuussa 2024 oli 639 kauppaa, kun vuotta aiemmin helmikuussa kauppamäärä oli 659 kappaletta. Tehdyistä kaupoista käytettyjen asuntojen ja kiinteistöjen kauppoja oli 622 kappaletta ja uudiskohteiden kauppoja 17 kappaletta. Vuokrakoteja ketju välitti 200 kappaletta. Tammikuussa 2024 kauppamäärä jäi alle viidensadan, joten siihen peilaten vuosi on edennyt hyvinkin nousujohteisesti.

– Lähes 30 prosentin kasvu edelliskuusta tehtiin ennen muuta vilkkaammalla kaksio- ja kolmiokaupalla, niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin Suomessa, Laurikainen sanoo.

Laurikainen toteaa, että kohdekohtaiset erot ovat merkittäviä. Kysytyimmistä kohteista käydään joko tarjouskaupalla tai perinteisellä tavalla kiivastakin kisaa, mutta kokonaiskuvaan mahtuu edelleen kohteita ja alueita, jossa kauppa ei vedä toivotusti.

– Ehdottoman positiivista on, että viime vuoden heinäkuusta aina tammikuulle asti jatkunut kohdetarjonnan pieneneminen on taittunut, ja jo kuudetta peräkkäistä viikkoa myynnissä olevien kohteiden määrämme on kasvanut. Helmikuussa yhteydenottojen määrä kohdetta kohden oli isompi kuin kertaakaan heinäkuun 2023 jälkeen, mikä ennakoi positiivisen kauppamäärätrendin jatkumista kohti kevättä, Laurikainen sanoo.