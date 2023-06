Asuntokauppa näyttää elpymisen merkkejä

Asuntokauppoja tehtiin Suomessa toukokuussa kymmenen prosenttia enemmän kuin huhtikuussa. Myös asuntojen hintojen lasku on pysähtynyt.

– Nyt näyttää siltä, että lähes vuoden patoutunut kysyntä on alkanut purkautua asuntomarkkinoillamme ja asuntokaupan lähes totaalinen hiljaiselo saattaa olla vihdoin päättymässä, sanoo Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen tiedotteessa.

Sp-kodin tilastojen mukaan asuntokauppojen määrä kasvoi Suomessa toukokuussa edelliskuukaudesta kymmenen prosenttia.

– Kesäkuun puolivälissä ketjullamme oli kauppoja tehtynä tai sovittuna jo lähes sama määrä kuin koko toukokuussa yhteensä. Eli vaikuttaisi, että asuntokauppa olisi vihdoinkin vilkastumassa ja taantuman syvin kuoppa olisi asuntomarkkinoilla takana päin, Rantanen sanoo.

Hänen mukaansa myös toteutuneiden asuntokauppojen hinnoissa on saavutettu pohja, ja asuntojen hintojen lasku on pysähtynyt.

– Itse asiassa kaikissa isoissa kaupungeissamme hinnat ovat toukokuussa kääntyneet jo hienoiseen nousuun huhtikuuhun verrattuna. Nyt olisikin hyvä aika ostaa asunto, sillä asuntojen hintojen odotetaan kehittyvän tasaisesti jonkin aikaa ennen kuin ne lähtevät selvemmin nousemaan, Rantanen arvioi.

Ilmiö saattaa johtua siitä, että inflaatio on maltillistumassa ja EKP:n koronnostot ovat lähestymässä loppuaan. Säästöpankkiryhmän pääekonomistin Henna Mikkosen mukaan tämä on saattanut saada asunnonvaihtoa- ja ostoa pidempään suunnitelleet kotitaloudet tekemään nyt rohkeampia päätöksiä.

– Monilla voi myös nyt olla selkeämpi käsitys nousseista elämisen ja asumisen kustannuksistaan kuin esimerkiksi puoli vuotta sitten. Nyt voi olla helpompi arvioida omia kuluja ja maksukykyä sekä mitoittaa asuntolainan ja ostettavan asunnon hinta sen mukaisesti, että pärjää, Mikkonen sanoo.

Vaikka asuntokauppoja tehdään tällä hetkellä vilkkaammin, edelleen myyjien ja ostajien erilaiset käsitykset asuntojen hinnoista vaikeuttavat Rantasen mukaan kauppojen syntymistä.

– Myyjät eivät tahdo millään ymmärtää, että asuntojen hinnat ovat laskeneet kaikkialla Suomessa, myös vetovoimaisilla ja arvostetuilla alueilla. Liian korkeat hintapyynnöt karkottavat hintatietoiset ostajat, Rantanen kertoo.

– Monet myyjät saattavat kärsiä niin sanotusta ankkurointitaipumuksesta, jonka käyttäytymistaloustiede on jo pitkään tunnistanut. Tämä tarkoittaa, että myyjällä on syvään juurtunut referenssipiste eli käsitys oman asuntonsa arvosta. Asuntomarkkinoilla tämä on usein se hinta, jolla myyjä on itse asunnon muinoin ostanut. Se voi myös olla hinta, jolla naapuri on myynyt vastaavan oman asuntonsa, Mikkonen toteaa.

Ankkurointitaipumuksesta johtuen monet eivät ole tällä hetkellä halukkaita myymään asuntojaan laskeneilla hinnoilla, vaikka asunnonvaihtamiselle olisi suurikin akuutti tarve.

– Käyttäytymistaloustieteen tutkimusten mukaan ihmiset myös kokevat tappiot noin kaksi kertaa ikävämpinä kuin vastaavan suuruiset voitot tuntuvat hyvältä. Tappiolla myyminen on ihmiselle hyvin vaikeaa henkisesti. Nämä psykologiset ominaisuutemme ovat vaikuttaneet siihen, että asuntokauppoja on tehty Suomessa vähemmän ja myyntiajat ovat pidentyneet asuntomarkkinoillamme.