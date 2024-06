Asuntokaupan myytti murtui – ”uusi luku kuvaamaan asunnonvaihdon patoumaa”

Asuntojen ja kiinteistöjen mediaani omistusaika myynnin hetkellä on jo yli kahdeksan vuotta, käy ilmi Kiinteistömaailman laajasta selvityksestä.

– Jälleen uusi konkreettinen luku kuvaamaan asunnonvaihdon patoumaa Suomessa, toteaa Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen tiedotteessa.

Keskimääräinen asuntojen ja kiinteistöjen omistusaika ennen myyntiä on noussut Suomessa jo lähes 12 vuoteen. Vuosina 2018-2021 kaikkien Kiinteistömaailman välittämien kohteiden keskimääräinen omistusaika ennen myyntiä oli 10,6-10,7 vuotta, mutta viimeisen kolmen vuoden aikana omistusajan kesto on vaiheittain noussut. Nyt se on jo 11,8 vuotta.

Kiinteistömaailman mukaan keskimääräistä omistusaikaa nostaa kuitenkin joidenkin perheiden todella pitkä, jopa vuosikymmenten asumisaika samassa kodissa. Siksi vaihdon väliä kuvaa paremmin mediaani eli keskimääräisin aika, jonka asunnot ovat olleet myyjänsä omistuksessa ennen myyntiä. Tämä pitkään seitsemässä vuodessa pysytellyt luku on noussut alkuvuoden asunto- ja kiinteistökaupoissa jo yli kahdeksaan vuoteen.

– Yksi vuosi voi äkkipäätään tuntua pieneltä pidentymältä, mutta kun tarkemmin ajattelee, se on paljon – 14 prosenttia lisää aikaa. Jokainen voi kuvitella, mitä yksi lykätty vuosi tarkoittaa perheessä, jossa kouluikään tullut lapsi haluaisi oman huoneen. Tai kun olisi vahva tarve saada yhden osoitteen sijaan kaksi, Laurikainen pohtii.

Toinen usein viljelty myytti on suomalaisten halu myydä asunto, kun kahden vuoden asumisaika asunnossa täyttyy – eli kun myynnin luovutusvoiton saa verovapaana.

Vaikka mediaani omistusaika onkin nyt 8 vuotta, on yksittäisistä vuosista tyypillisintä myydä asunto heti saantoa seuraavana vuonna. Hiukan alle kymmenen prosenttia asunnoista tulee uudelleen myyntiin vuoden kuluttua. Tätä lukua tosin nostavat esimerkiksi perinnöksi saadut asunnot.

Verovapaus toisen vuoden jälkeen tekee hienoisen kasvun kauppamääriin, ja erityisesti näin tapahtui vuosina 2021 ja 2022.

– Asuntojen tavanomaista voimakkaampi hinnannousu vuonna 2021 innosti ihmisiä myymään 2-3 vuotta omistuksessa olleita asuntojaan vuosina 2021 ja 2022 jossain määrin enemmän, kuin tuossa kohdin tyypillisesti myydään. Siinä missä tavallisesti noin 7,5 prosenttia kaikista myynnissä olevista asunnoista oli omistettu myyntihetkellä 3 vuotta, oli vuonna 2021 näitä asuntoja 8,1 prosenttia ja vuonna 2022 jopa 8,9 prosenttia, Laurikainen mainitsee.

Kiinteistömaailman lähes 70000 kauppaa kattava aineisto kertoo, että keskimääräinen asunnon tai kiinteistön asumisaika on pidentynyt kaikissa neljänneksissä: nopeimmin kotia vaihtavassa neljänneksessä, toiseksi nopeimmin vaihtavassa neljänneksessä ja keskimääräistä harvemmin kotia vaihtavassa neljänneksessä.