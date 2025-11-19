Asuntohintojen miinusluvut eivät ole koko totuus – moni unohtaa ratkaisevan seikan

Asuntojen hintakehitys kulkee nyt eri suuntiin. Suuret kerrostaloasunnot ovat jo takaisin huippuvuosien hinnoissa, mutta pienten asuntojen hinnat laskevat edelleen, OP Koti kertoo.

Hyväkuntoisia perheasuntoja on markkinoilla tarjolla liian vähän, ja niiden kysyntä on pysynyt vakaana.

Lokakuussa OP Kodin kautta myytiin yhteensä 891 asuntoa ja kiinteistöä, mikä on neljä prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tammi-lokakuussa OP Kodin kauppamäärä on kasvanut kolme prosenttia viime vuodesta.

Käytettyjen asuntojen kauppamäärät ovat tänä vuonna kasvaneet selvästi, ja kauppoja tehdään jo samalla tasolla kuin korona-aikoja edeltävänä vuonna 2018. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton KVKL:n hintaseurantapalveluun on kuluvan vuoden tammi-lokakuussa raportoitu yhteensä noin 47 500 käytettyjen asuntojen kauppaa, mikä on vain 7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018.

Juuri nyt asunnon koolla on markkinoilla merkitystä. Pienimpien asuntojen, eli yksiöiden ja kaksioiden, hinnat ovat laskeneet huippuvuosista selvästi. Käytetyn kerrostaloyksiön keskimääräinen neliöhinta on kuluvana vuonna ollut 19 prosenttia matalampi kuin vuonna 2021, jolloin asuntojen hintojen lasku alkoi.

Lähes samanlainen kehitys on tapahtunut rivitalokaksioiden hinnoissa, joiden hinta on pudonnut 9 prosenttia. Erityisesti pääkaupunkiseudulla pienten asuntojen hinnat ovat laskeneet: kerrostaloyksiöiden hinnat ovat tulleet jo 23 prosenttia alas vuodesta2021.

Suurten asuntojen kohdalla tilanne näyttää kuitenkin hyvin erilaiselta. Kun tarkasteluun otetaan neljän tai sitä useamman huoneen asunnot, huomataan hintojen laskun jo taittuneen. Vuosien 2021 ja 2025 välillä kerrostaloasunnoissa hinnat ovat nousseet 3 prosenttia, rivitaloasunnoissa yhden prosentin.

– Suurimmissa asunnoissa sekä kauppamäärien että hintojen kehitys on pitänyt pintansa hyvin kaikki nämä vuodet, kun asuntomarkkinauutisointi on keskittynyt laskeviin lukuihin. Jos neliöiden ja sitä suurempien kerrostaloasuntojen keskimääräistä neliöhintaa verrataan viime vuoteen, on se noussut toistaiseksi jo 4 prosenttia, OP Kodin johtaja Lasse Palovaara sanoo tiedotteessa.

Myös omakotitalojen hintakehitys näyttää tällä hetkellä positiiviselta. Tänä vuonna myytyjen omakotitalojen keskiarvohinta oli syyskuun jälkeen jo 4 prosenttia korkeammalla kuin viime vuoden keskiarvohinta.

Asuntojen keskimääräiset myyntiajat ovat jatkaneet nousuaan. Tällä hetkellä käytetyn asunnon myynti kestää noin 4–5 kuukautta. Kun ostajilla on nyt asuntomarkkinoilla harkinta-aikaa ja asunnoista on paljon tarjontaa, myydään hyväkuntoiset asunnot nopeimmin.

– Aivan liian vähän puhutaan siitä, miksi jokaisen asunnon tai kiinteistön omistajan kannattaisi pitää omaisuudestaan hyvää huolta. Remontoitu asunto on huomattavasti helpompi myydä, siitä saa paremman hinnan, ja sillä on myös parempi arvo asuntolainan vakuutena. Tässä markkinatilanteessa asunnon kunto on kaupoilla aivan ratkaiseva tekijä, Palovaara sanoo.

Myös tonttien kauppamäärissä on havaittavissa orastavaa kasvua. KVKL:n dataan raportoitujen tonttikauppojen lukumäärä kasvoi tammi–lokakuussa viime vuodesta 9 prosenttia.

– Tonttikaupan kääntyminen kasvuun ennakoi pientalorakentamisen piristyvän ensi vuonna. Se olisi erittäin tervetullutta, jotta asuntomarkkinoille saataisiin lisää lapsiperheiden nykyaikaisia koteja. Niistä vallitsee krooninen pula, Palovaara sanoo.

