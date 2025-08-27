Yhä useampi ei osaa asua

Syksyllä moni nuori muuttaa ensimmäiseen omaan kotiinsa opiskelujen perässä.

Isännöintiliiton mukaan isännöinnissä on huomattu, että asumisen asioista pitäisi puhua ja opettaa nykyistä enemmän.

– Isännöinti joutuu ottamaan usein sen roolin, joka kuuluisi vuokranantajalle. Samoin sille voi langeta huollon, sosiaalitoimen tai vanhemman rooli. Isännöitsijät tekevät ja hoitavat usein paljon enemmän asukkaiden asioita kuin moni ajattelee. Isännöitsijä on monen asukkaan ”luottotyyppi”, Isännöintiliiton viestintä- ja koulutuspäällikkö Ann-Mari Sandholm sanoo tiedotteessa.

– Isännöinnin näkökulmasta moni haaste, ongelma ja solmu olisi vältettävissä, jos asumisentaidot olisivat hallussa jo ensimmäiseen omaan kotiin muutettaessa. Ei kaikkea kannata oppia kantapään kautta. Harva toimii tahallaan väärin tai ärsyttää naapureita huvikseen.

Vuokranantajan kannattaa käydä taloyhtiön järjestyssäännöt läpi ja opastaa asukasta. Useilla isännöintitoimistoilla on myös käytössään taloyhtiösivut tai asukaskansio, joista saa tärkeää tietoa juuri omasta taloyhtiöstään

Jotkut asiat toistuvat kokeneiden isännöitsijöiden mukaan vuodesta toiseen nuorten muuttaessa omaan kotiin.

Sandholmin mukaan vuokranmaksuun liittyvät haasteet ovat yleistyneet.

–Nykyään on yleistynyt ilmiö, jossa nuori muuttaa asumaan yksin, mutta vuokranmaksu ei ala ollenkaan ja tämä on huolestuttava ilmiö. Maksuhaasteissa kannattaa olla heti yhteydessä vuokranantajaan.

Myös naapureiden huomioiminen saattaa olla ensimmäistä kertaa omaan kotiin muuttavilla vielä epäselvää.

– Jokainen on ollut nuori ja muistaa, kun itse on pitänyt tuparit tai bileet kavereille. Naapurit pitäisi kuitenkin aina huomioida. Ilmoita naapureille ajoissa esimerkiksi ”heippalapulla” mahdollisista juhlista, pidä äänitaso maltillisella tasolla, katso vieraiden perään ja lähde ajoissa jatkoille ja älä järjestä enää yöllä jatkojen jatkoja omassa asunnossasi, summaa Sandholm.

Kaikista asunnossa olevista poikkeavista asioista tulee ilmoittaa. Asunnosta tulee myös yleisellä tasolla pitää hyvä huolta.

– Aina saa kysyä neuvoa. Ole rohkeasti avoin mahdollisista haasteita, apua on saatavilla ja yleensä kaikkeen löytyy kyllä ratkaisu, Sandholm sanoo.

Asumistaitojen puute ei koske vain nuoria. Myös entinen omakotiasuja voi yllättyä taloyhtiöasumisen pelisäännöistä.

Esimerkiksi huoneistoremonteista tulee ilmoittaa etukäteen.

– Tästä olen kuullut isännöitsijöiden kertovan, että asumisen taidot vaativat välillä hieman opastusta omakotitalosta taloyhtiöön muutettaessa. Tavallisin tapaus on se, että omakotitalosta luovutaan vanhenemisen myötä ja siirrytään kerrostaloon.

– Omakotitalossa täytyykin olla itse toimeen saava, jotta asiat tulevat tehdyksi, joten samalla tarmolla lähdetään joskus viemään ja toteuttamaan asioita myös taloyhtiössä. Siinä törmätään sitten helposti yhteen naapureiden kanssa ja asunto-osakeyhtiölakiin