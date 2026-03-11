Asumiskulut nousivat yllättäen, 45 prosentilla menot arvioitua suuremmat

Valtaosa suomalaisista kertoo varautuneensa vähintään tuhannella eurolla yllättäviin asumismenoihin, ilmenee S-pankin teettämästä kyselystä.

Varautumisen taso vaihtelee kuitenkin selvästi tulojen ja asumismuodon mukaan. Euromääräinen varautuminen on selvästi korkeampaa suurituloisilla sekä omistusasujilla. Neljäsosalla vastaajista puskuri on alle 500 euroa, ja 14 prosenttia ei ole varautunut yllättäviin menoihin lainkaan. Tämä näkyy erityisesti alemmissa tuloluokissa.

– Kun asumisen kulut vaihtelevat, taloudellinen puskuri on usein ratkaiseva tekijä sen kannalta, kuinka suurta huolta muutokset aiheuttavat. Monelle toimiva nyrkkisääntö on varautua noin 2–3 kuukauden pakollisia menoja vastaavalla puskurilla, mutta tarve vaihtelee elämäntilanteen mukaan. Erilaiset työkalut, kuten budjetointi- ja laskuripalvelut, auttavat arvioimaan asumisen kokonaiskustannuksia ja ennakoimaan muutoksia, S-pankin lainapalvelujen kehityspäällikkö Annemari Airaksinen sanoo tiedotteessa.

Lisäkuluja voi tulla yllättäen

Vaikka moni varautuu asumisen menoihin ennakolta, yllätyksiä syntyy silti. Kyselyn mukaan 45 prosenttia suomalaisista kertoo, että asumisen kuukausikustannukset ovat viimeisen vuoden aikana olleet suuremmat kuin he olivat arvioineet. Vaikka yllätykset ovat yleisimpiä omakotitaloasujilla, asumiseen liittyvä taloudellinen puskuri on tärkeä osa arjen talouden hallintaa asumismuodosta riippumatta.

– Asumisen kustannuksista puhutaan usein lainan tai vuokran kautta, vaikka todellinen kuukausikustannus muodostuu paljon laajemmasta kokonaisuudesta: ylläpidosta, energiasta, korjauksista ja varautumisesta yllättäviin menoihin. Omistusasuminen sisältää riskejä, joita vuokra-asumiseen ei liity. Mutta vaikka vuokralla asuminen voi joissain tapauksissa olla taloudellisesti joustavampi malli, omistusasuminen on järkevä sijoitus. Lainan lyhennykset päätyvät loppukädessä aina omaksi hyödyksi, Airaksinen toteaa.

Asumisen kustannukset jakautuvat

Kyselyn mukaan noin 90 prosenttia kertoo käyttävänsä asumiseen enintään 2 000 euroa kuukaudessa; 60 prosenttia käyttää asumiseen alle 1 000 euroa kuukaudessa ja 31 prosenttia 1 000–2 000 euroa. Yli 2 000 euron asumismenot koskevat vain noin viittä prosenttia suomalaisista.

Matalammat asumiskustannukset korostuvat erityisesti kerrostaloasujilla sekä yli 60-vuotiailla. Omistusasujilla ja työikäisillä asumismenot sijoittuvat 1 000–2 000 euron tasolle muita useammin.

S-pankki muistuttaa, että asumisen kustannusten hallinta on osa sujuvaa arkea ja hyvää elämää. Kun asuminen on mitoitettu omaan elämäntilanteeseen sopivaksi ja puskurit ovat kunnossa, koti tukee arkea eikä se vie kaikkea liikkumatilaa muulta elämältä.

Kantar Finland toteutti kyselyn S-pankin toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1 020 yli 18-vuotiasta suomalaista. Tiedonkeruu toteutettiin 13. helmikuuta – 18. helmikuuta 2026.