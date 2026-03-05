Verkkouutiset

Askarteluhelmistä löytyi vaarallista myrkkyä, lopeta käyttö heti

Tuotteen myynti on lopetettu.
Kuva tuotteesta. TUKES
Kuva tuotteesta. TUKES

Askarteluun tarkoitetusta tuotteesta on löytynyt vaarallista ainetta, jonka takia se vedetään myynnistä. Asiasta kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kyse on Panduro-merkkisistä askarteluhelmistä. Tuotteen tuotenumero on 804846.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Lelu ei täytä lelujen turvallisuutta koskevan direktiivin vaatimuksia, koska helmissä on liikaa di(2-etyyliheksyyli)ftalaattia (DEHP). DEHP on hormonaalinen haitta-aine ja lisääntymiselle vaarallinen myrkky, mikä tarkoittaa, että se voi heikentää hedelmällisyyttä ja vahingoittaa sikiötä, Tukes varoittaa.

Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi. Kuluttajat voivat palauttaa tuotteen mihin tahansa Panduro-myymälään tai lähettää valokuvan tuotteen hävittämisestä Panduron asiakaspalveluun. Tarvittaessa kuluttajat voivat olla yhteydessä yrityksen asiakaspalveluun sähköpostitse customerservice(at)panduro.fi.

Tatuointivärejä vedetään myynnistä, sisältävät syöpää aiheuttavaa ainetta
Tuotteiden käyttö on lopetettava välittömästi.
Mainos