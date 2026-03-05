Askarteluhelmistä löytyi vaarallista myrkkyä, lopeta käyttö heti

Askarteluun tarkoitetusta tuotteesta on löytynyt vaarallista ainetta, jonka takia se vedetään myynnistä. Asiasta kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Kyse on Panduro-merkkisistä askarteluhelmistä. Tuotteen tuotenumero on 804846.

– Lelu ei täytä lelujen turvallisuutta koskevan direktiivin vaatimuksia, koska helmissä on liikaa di(2-etyyliheksyyli)ftalaattia (DEHP). DEHP on hormonaalinen haitta-aine ja lisääntymiselle vaarallinen myrkky, mikä tarkoittaa, että se voi heikentää hedelmällisyyttä ja vahingoittaa sikiötä, Tukes varoittaa.

Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi. Kuluttajat voivat palauttaa tuotteen mihin tahansa Panduro-myymälään tai lähettää valokuvan tuotteen hävittämisestä Panduron asiakaspalveluun. Tarvittaessa kuluttajat voivat olla yhteydessä yrityksen asiakaspalveluun sähköpostitse customerservice(at)panduro.fi.