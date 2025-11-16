Asiantuntijat yksimielisiä KL:ssä: osinkoverotusta ei tule kiristää

Kauppalehden Markkinaraati -ohjelmassa vierailleet asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että osinkoverotusta ei tulisi Suomessa ainakaan kiristää.

Elinkeinoelämän keskusliiton verojohtaja Anita Isomaa toteaa, että kiristyksistä osinkeveroihin ei kannattaisi nyt lähteä keskustelemaan.

– Toki silloin kun on tehty yhteisöveroon tai osinkoverotukseen muutoksia, niin ne muutoksethan ovat usein kulkeneet yhdessä. Se mistä meidän pitäisi keskustella on, että palveleeko tämä nykyinen osinkoverojärjestelmä riittävästi tätä nykyistä Suomen taloutta ja kannustaako se kasvuun. Se on ehkä se oikea kysymys, hän toteaa.

Isomaa viittaa pohdinnassaan hallituksen budjettiriihessä tekemiin linjauksiin, joiden mukaan yhteisöveron suuruutta alennettaisiin vuodesta 2027 alkaen 20 prosentista 18 prosenttiin.

Samaa linjaa jatkaa sijoitusyhtiö Hermitagen hallituksen puheenjohtaja Peter Fagernäs.

– Osinkoveron kiristys olisi ristiriitainen hetkellä, jolloin me olemme hakemassa kasvumahdollisuuksia tähän kansantalouteen.

Fagernäs kommentoi, että yhteisöveron pieni alennus ei sen sijaan saa häneltä kannatusta. Hän olisi ennemmin poistanut perintöveron.

– Sen takana on monta miljardia nyt lukossa, jotka odottaa sitä veronmaksua. Sehän on pois näistä kasvuinvestoinneista, minkä lisäksi se todennäköisesti olisi houkutellut vielä täältä lähtenyttä pääomaa takaisin.

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen on muiden kanssa osinkoverotuksesta samaa mieltä.

– En näe, että yrittäjien ja omistajien verotusta kiristämällä, joita pitäisi nimenomaan kannustaa toimeliaisuuteen, että sillä pystyttäisiin Suomessa kasvua lähteä rakentamaan, hän linjaa.

Hän korostaa, että yhteisöveron lasku ei muuta osingonsaajan verotusta vielä pitkään aikaan.

– Vaikka yhteisövero laskisikin 2027 alusta, niin pitkään maksetaan osinkoja vielä sen verotuksen mukaan, että yhteisövero on ollut 20 prosenttia tai jopa kovempi. Osinkojahan maksetaan jo toteutuneesta tuloksesta, Salminen muistuttaa.