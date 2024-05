Asiantuntijat IL:lle: Maastopalokatastrofi uhkaa Venäjää

Metsäpalokausi on alkanut Venäjällä ja maassa on palanut tänä vuonna jo yli 50 000 hehtaarin edestä metsää, uutisoi Iltalehti.

Asiantuntijoiden mukaan vuoden 2010 massiivisten metsäpalojen toisinto tietäisi resurssinsa Ukrainan hyökkäyssotaan laittaneelle Venäjälle suuria vaikeuksia. Tuolloin metsäpalojen savua levisi Suomeen asti ja Venäjällä kuoli tuhansia palojen ja savun vaikutuksesta.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantasen mukaan esimerkiksi Itä-Siperiassa huhtikuussa oli tavanomaista lämpöisempää. Toisaalta Ural-vuoriston länsipuolella on ollut vastaavasti keskimääräistä viileämpää.

Rantasen mukaan metsäpalot lisääntyvät globaalisti kesien lämmetessä ja kuivien helteiden lisääntyessä. Yksittäisten sääilmiöiden ennustaminen on kuitenkin haasteellista.

– Kesällä 2010 oli ihan poikkeuksellisen voimakas helleaalto, joka on vielä tälläkin hetkellä yksi pahimmista mitatuista Venäjällä ja Euroopassa, Rantanen sanoo Iltalehdelle.

Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkysen mukaan hyökkäyssodan myötä ympäristöpolitiikan painoarvo on pieni ja ykkösprioriteetti on sotataloudessa ja siihen kytkeytyvässä teollisuudessa.

Tynkkynen arvioi, että Venäjän kyky torjua Siperian jokavuotisia maastopaloja oli heikko jo ennen sotaa. Käsiin hajoava infrastruktuuri aiheuttaa myös päänvaivaa. Esimerkiksi tänä keväänä useilla Venäjän alueilla on kärsitty tulvista patojen annettua periksi.

– Yhteiskunnassa kytee kapina senkin takia, että julkisen infrastruktuurin taso on huono. Hiljainen rapistuminen on tosiasia, jonka venäläiset kyllä huomaavat.

Vuoden 2010 paloja sammuttamaan valjastettiin Venäjällä yli 250 000 ihmistä. Jos sama tilanne toistuu, resursseja palojen torjuntaan on auttamatta vähemmän. Armeijalla on perinteisesti ollut keskeinen rooli sammutustöissä. Lisäksi paljon miehiä ja kalustoa on nyt Ukrainassa.

Professorin mukaan suuri luonnonkatastrofi veisi Venäjän resursseja, joita se nyt käyttää Ukrainan tuhoamiseen.

– Jos ajatellaan tätä sodan näkökulmasta, niin kierosti voisi toivoa, että tänä kesänä palaisi oikein paljon metsää Venäjällä.