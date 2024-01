Asiantuntijat ihmettelevät: Mihin katosi Venäjän komentaja?

Venäjän Ukrainan-joukkojen komentaja, maan pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov on jälleen hävinnyt julkisuudesta. Aikaisemmin tammikuussa venäläiskenraalin huhuttiin jopa kuolleen Ukrainan Krimille tekemässä iskussa, mutta The Kyiv Postiin kirjoittavat asiantuntijat Jonathan Sweet ja Mark Toth eivät usko Gerasimovin olleen uhrien joukossa. Julkisuudessa viimeksi joulukuussa nähdyn Gerasimovin katoaminen herättää kuitenkin kysymyksiä, kaksikko kirjoittaa.

Sweet on ollut aikaisemmin Yhdysvaltojen sotilastiedustelun palveluksessa, Toth on taas kansallisen turvallisuuteen erikoistunut kirjoittaja. Analyysissään Gerasimovin katoamisesta he kiinnittävät huomiota Kremlin hiljaisuuteen asian suhteen. Jos Gerasimov on yhä elossa mitä kirjoittajat pitävät nykytiedon valossa todennäköisenä, saattaa Venäjän johdon hiljaisuus kieliä laajemmasta huolesta.

– Onko (Vladimir) Putin huolissaan siitä, että Kiova on ottanut hänen komentajansa aktiivisesti kohteekseen, Sweet ja Toth kysyvät.

Vaikka Gerasimovin menestys Ukrainan taistelukentillä on ollut vähäistä, on kenraali yhä keskeinen hahmo Venäjällä, Sweet ja Toth kirjoittavat. Kenraali tunnetaan etenkin ”Gerasimovin doktriinista”, jota pidetään Venäjän hybridisodankäynnin perustana. Sweet ja Toth arvioivatkin Venäjän onnistuneen hybridivaikuttamisessa paremmin kuin varsinaisessa sotimisessa. Kremlin tukema Hamas on aiheuttanut levottomuutta Lähi-idässä, ja Venäjän propaganda on ruokkinut lännen sotaväsymystä, kaksikko kuvailee. Kirjoittajat mainitsevat myös hybridioperaation Suomen itärajalla yhtenä esimerkkinä Venäjän toiminnasta.

Venäjän hybridioperaatiot vievät lännen huomion pois Ukrainan sodasta, ja juuri tästä syystä ”Gerasimovin doktriinin” isän eliminoiminen olisi Ukrainalte ymmärrettävä ajatus, Sweet ja Toth kirjoittavat. Tämä herättääkin asiantuntijoiden mukaan kysymyksen, ylittäisikö Gerasimovin ottaminen Ukrainan tähtäimeen jonkin kynnyksen Kremlissä tai lännessä.

– Antoiko Yhdysvallat hyödyllistä tiedustelutietoa iskuissa käytetyille brittiläisille ja ranskalaisille risteilyohjuksille?

– Voisiko tämä selittää kaikkien osapuolten hiljaisuuden – juttu halutaan pitää kurissa, jottei tilanne eskaloidu Venäjän kanssa, Sweet ja Toth pohtivat.

Gerasimovin kohtalosta riippumatta sota jatkuu, ja niin jatkuvat myös Putinin Ukrainan siviiliväestöön kohdistamat iskut, kaksikko muistuttaa.

– On hän sitten elossa tai kuollut, Gerasimovilla ja hänen doktriinillaan on merkitystä. Molempien kukistaminen on Washingtonin ja Ukrainan paras tie kansalliseen selviytymiseen.