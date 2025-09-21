Verkkouutiset

Rahtilaiva Suomenlahdella 29. toukokuuta 2024. Suomen ulkomaankaupasta noin 95 prosenttia kulkee meriteitse., LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Asiantuntijat HS:lle: Suomi varautuu Itämeren sulkuun

Suomen on varalta etsittävä muita reittejä elintärkeille kuljetuksille, jos Itämeri jouduttaisiin sulkemaan.
Suomi varautuu tilanteeseen, jossa Itämeri jouduttaisiin sulkemaan sotatilan tai muun kriisin vuoksi, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Itämeren kokonaan sulkeva pitkäaikainen konflikti olisi epätodennäköinen. Se on silti skenaario, johon Suomi varautuu taatakseen elintärkeiden kauppatavaroiden ja sotilaskaluston kuljetukset myös kriisitilanteessa.

Puolustusvoimien sotatalous­päällikkö, kenraali­luutnantti Jari Mikkonen ei usko, että Itämeri jouuduttaisiin sulkemaan ainakaan pitkäksi aikaa. Hän kuitenkin muistuttaa, että Suomella on kuitenkin esimerkiksi merivoimat ja huoltovarmuusvarastot juuri tämänkaltaisten tilanteiden varalle.

– Mutta totta kai sotilaiden on varauduttava monenlaisiin skenaarioihin, Itämeren liikenteen häiriöihinkin. Kyllä meidän tulee varautua, ja on varauduttu, hän toteaa.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Harri Mikkola puolestaan korostaa, ettei Itämeren sulkeminen ole mikään täysin epärealistinen kauhukuva.

– Sehän on ollut meidän varautumisemme ytimessä jo vuosikymmeniä, hän huomauttaa.

– Meidän ainoa realistinen, uskottava ja mahdollinen vihollisemme myös tiedostaa meidän akilleen­kantapäämme, joka on Itämeri, Mikkola sanoo.

Hän korostaa Suomen liittolaisten ja erityisesti Naton suurta merkitystä kriisitilanteiden varalta. Vaikka reittejä pohjoisen kautta on, ei Itämeren pitkäaikainen sulku olisi Suomelle vaihtoehto.

– Meillä pitää olla mahdollisuus voittaa aikaa. Mutta lähtökohtana täytyy olla se, että Itämeri on auki, sen on oltava auki, Mikkola summaa.

