Asiantuntijat Helsingin tuntijakouudistuksesta: otettava aikalisä

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtaja Kaisa Eskola ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsen Maria Aarnilinna kokevat, että Helsingin peruskoulujen tuntijaon uudistus heikentäisi toteutuessaan helsinkiläisten kielten osaamista ja vähentäisi oppilaiden opiskelemien taide- ja taitoaineiden määrää.

– Nyt on otettava aikalisä ja kuultava opettajia, koululaisia ja koululaisten vanhempia, he sanovat Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan.

Heidän näkemyksensä mukaan uudistuksen seurauksena oppilas joutuisi käytännössä valitsemaan 3. luokalla alkavan A2-kielen ja 4.–6.-luokilla suoritettavien valinnaisaineiden, kuten koodaus-, välipala-, koripallo- tai valokuvauskurssin välillä.

– Tiedämme, että moni jälkimmäisistä on koululaisten mieleen, joten käytännössä koululaisten kielten osaaminen tulisi heikentymään nykyisestä.

Jo tällä hetkellä tilanne on heidän mukaansa se, että muiden vieraiden kielien paitsi englannin opiskelu on aiempaa harvinaisempaa.

– Uudistus voimistaisi englannin ylivaltaa vielä nykyisestään. Uudistuksella olisi myös haitallinen vaikutus taide- ja taitoaineiden opiskeluun.

Koulujen arjessa voi heistä nähdä, että lasten motoriset taidot ovat edeltävän vuosikymmenen aikana heikentyneet.

– Käsityön opetuksen määrä puolitettiin hiljan, ja näin toteutettava opetus pirstoisi sen opetusta entisestään.

Ylipäätään juuri nyt on Eskolan ja Aarnilinnan mukaan käytettävä harkintaa uudistusten kanssa, jotka saavat koulujen arjen sekaisin.

– Peruskouluissa on juuri uudistettu oppimisen tukea ja opettajat ansaitsevat myös työrauhaa. Hätiköityjen päätösten sijasta tarvitaan aikalisä, he sanovat.

– Itseään oppimisen pääkaupunkina brändäävä Helsinki ei voi tyytyä opetuksessaan minimiin, Eskola ja Aarnilinna lisäävät.

He viittaavat Helsingin suunnitelmaan yhdenmukaistaa koulujen tuntijako ja vähentää valinnaisaineita yhdenvertaisuuden, koulua vaihtavien ja tehostamisen nimissä. Koulut ovat tähän saakka voineet tehdä valtioneuvoston ja kaupungin antamien raamien puitteissa oman tuntijaon. Muutos tarkoittaa, että esimerkiksi vapaaehtoisen pitkän kielen valinnut oppilas ei voi enää ottaa muita valinnaisaineita.