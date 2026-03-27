Korkeakouluihin 1095 uutta aloituspaikkaa – näin ne jaetaan

Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.) on päättänyt 1095 lisäaloituspaikan rahoituksesta ammattikorkeakouluille ja yliopistoille. Päätös on osa hallituksen toimia, joilla nostetaan Suomen koulutus- ja osaamistasoa.

Aloituspaikat kohdennetaan koulutusohjelmiin, joilla vahvistetaan talouskasvun edellytyksiä ja tuetaan Suomen kestävää kasvua, uudistumista ja kokonaisturvallisuutta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ammattikorkeakouluissa aloituspaikkoja tulee kertaluonteisesti yhteensä 500 ja yliopistoissa 595. Aloituspaikkalisäykset toteutetaan syksyllä 2026 alkaviin koulutuksiin, joihin on haettu juuri päättyneessä korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa. Lisäaloituspaikkojen rahoituksessa huomioidaan niiden kohdentuminen korkeakoulutuksen ensikertalaisille.

– Pidän erityisen tärkeänä, että nuoret integroituvat osaksi korkeakouluyhteisöjä ja saavat lähiopetuksessa parhaan mahdollisen alun korkeakouluopinnoille. Tämän vuoksi lisäaloituspaikkojen rahoituksessa korostuu päivätoteutus. Lisäksi vahvistamme kohdennetuilla aloituspaikkalisäyksillä talouskasvun edellytyksiä sekä nostamme koulutus- ja osaamistasoa, Talvitie toteaa tiedotteessa.

Hallitus päätti kevään 2025 kehysriihessä, että koulutus- ja osaamistason nostoon kohdennetaan kertaluonteisesti yhteensä 100 miljoonan euron lisäpanostus. Lisäpanostuksesta kohdistuu 27,5 miljoonaa euroa lisäaloituspaikkojen kasvutoimeen, jolla nostetaan korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuutta ikäluokasta kohti 50 prosenttia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa vuosien 2026–2028 aikana yliopistojen lisäaloituspaikkoihin yhteensä 23,7 miljoonaa euroa ja ammattikorkeakoulujen lisäaloituspaikkoihin yhteensä 15,24 miljoonaa euroa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Korkeakouluilta toivottiin erityisesti esityksiä lisäaloituspaikoiksi Suomen kestävän kasvun, uudistumisen ja kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi tehdyistä kansallisista valinnoista johdettuihin alakokonaisuuksiin, joita ovat muun muassa murrosteknologiat (esimerkiksi kvanttiteknologia ja tekoäly), turvallisuus (esim. kyberturvallisuus ja arktinen osaaminen), energiaratkaisut (esim. ydin- ja energiatekniikan alat), terveysteknologiat ja -ratkaisut, luovat alat (esim. peliteollisuus) sekä liiketoimintaosaaminen.

Yliopistojen lisäaloituspaikat löytyvät täältä. Ammattikorkeakoulujen lisäaloituspaikat löytyvät täältä.