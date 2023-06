Asiantuntijan mukaan tämä oli syy Kahovkan padon räjäytykselle

Nykyään Prahassa riippumattomana turvallisuuspolitiikan ja sotilasasioiden analyytikkona toimiva entinen moskovalaisprofessori, tohtori Juri Fjodorov arvioi virolaiselle tiedejulkaisu Fortelle, että Ukrainan vastahyökkäyksen nykyistä etenemistä Zaporižžjassa voi pitää menestyksensä.

– Ukrainan joukot ovat edenneet Zaporižžjan alueella Velyka Novosilkasta monta kilometriä. Ottaen huomioon, että hyökkäys on kestänyt alle viikon, on se jo varteenotettavaa menestystä. Minä henkilökohtaisesti en sitä odottanut.

Muutamassa päivässä Ukraina on Zaporižžjan rintamalla vapauttanut Rivnopilin itäpuolella Velyka Novosilkasta etelään Neskutšnen, Blahodatnen ja Makarivkan. Rivnopilin länsipuolella vapautettiin Novodarivka ja Levadne. Zaporižžjan rintaman länsiosassa vapautettiin Lobkove.

Fjodorov huomauttaa, että hyökkäyksen toteuttaminen on ”sotilaallisessa mielessä vaikein operaatio, jonka aikana hyökkäävä osapuoli menettää aina paljon kalustoa ja miehiä”.

”Harkovan vapautuksen kaltainen kehityskulku ei tule toistumaan”

Tällä kertaa venäläismiehittäjä on varautunut ukrainalaisten vastahyökkäykseen, minkä takia suuren alueen vapauttaminen äkillisesti ja kerralla ei ole Fjodorovin mukaan todennäköistä.

– Viime vuoden syyskuussa Harkovan alueella näkemämme skenaarion toistuminen on epätodennäköistä. Venäjän pioneerijoukot ovat viime kuukausina linnoittaneet Zaporižžjaa, mutta lähiaikoina saamme tietää, kuinka vahvoja ne linnoitteet ovat.

Lisäksi oleellista on, kuinka hyvin puolustavat venäläisjoukot kykenevät säilyttämään taistelukykynsä tappioiden kertyessä.

– Suuret tappiot vähentävät joukkojen taistelukykyä ja saattaavat aiheuttaa tilanteen, jossa joukkojen hallinta menetetään, paniikki valtaa sotilaat ja nämä alkavat perääntyä.

Fjodorovin mukaan ukrainalaisilla ei ole muuta mahdollisuutta päästä läpi venäläisten puolustuslinjoista kuin tykistön tuli-iskujen avulla.

– Sen jälkeen, kun puolustuslinjalla olevien joukkojen kalusto ja miesvoima on hävitetty, aloitetaan hyökkäys panssareiden tukemana. Ongelmana ukrainalaisten kannalta on se, että alueella on valtavat miinakentät ja panssarikaivannot. Niitä varten tarvitaan paljon pioneerikalustoa.

Fjodorovin arvion mukaan itse asiassa Bahmut voi olla tällä hetkellä jopa oleellisempi rintamalohko, koska ”Zaporižžjassa hyökkäys on vasta alussa”.

– Bahmutissa Ukrainan joukot liikkuvat tällä hetkellä pohjoisessa ja etelässä. Jos he jatkavat näin, katkaisevat he Bahmutiin kulkevat huoltoyhteydet. Jos tämä toteutuu, on kyseessä suuri saavutus.

Mistä Ukraina ja Venäjä saavat reservinsä?

Hän myös huomauttaa, ettei toistaiseksi ole esiintynyt tietoja siitä, että Ukraina olisi jo lähettänyt taisteluun aiemmin koulutettuja reservejään.

– Kyse on siis yksiköistä, jotka muodostettiin keväällä juuri hyökkäystä varten, aseistettiin ja varustettiin länsimaiden avulla ja koulutettiin Euroopassa. Tähän mennessä näitä yksiköitä ei ole juuri rintamalla havaittu.

Vaikka ukrainalaiset heti korostivat, ettei Kahovkan padon räjäytys häiritse heidän suunnitelmiaan, on Fjodorovin mukaan aivan selvää, että padon räjäytyksellä on negatiivinen vaikutus Ukrainan vastahyökkäykselle.

– Sillä on jo nyt merkitystä ja se vapauttaa [venäläisille] vähintään kaksi maahanlaskujoukkojen prikaatia ja rannikkopuolustuksen 22. armeijakunnan, johon kuuluu myös moottoroituja kivääriyksiköitä. Nyt onkin jo tullut tietoja tiettyjen yksiköiden osittaisesta siirtämisestä Hersonin alueelta Bahmutiin.

Fjodorov sanoo, että räjäyttämällä padon venäläiset vapauttivat reservejään muille rintamalohkoille.

– Kahovkan padon räjäyttämisen idea olikin varmistaa, että Ukrainan armeija ei voisi painostaa Dneprin suunnalla ja Hersonin alueella olevia joukkoja voitaisiin käyttää Zaporižžjan ja Donetskin alueilla.