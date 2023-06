Asiantuntijan mukaan Wagnerin kapina vie lähemmäs sodan loppua

Viikonloppuna puhjenneella Wagner-joukkojen kapinalla on merkittäviä vaikutuksia Ukrainan sodan lopettamisessa. Näin arvioi Chicagon yliopiston professori ja Venäjä-asiantuntija Konstantin Sonin Twitterissä.

Hänen mukaansa tämän viikonlopun kapina on verrattavissa vuonna 1944 natsi-Saksassa tapahtuneeseen vallankaappausyritykseen, joka tunnetaan nimellä operaatio Valkyyria.

– (Adolf) Hitler voitti samalla tavalla 20. heinäkuuta 1944, mutta vallankaappausyritys heikensi häntä merkittävästi. Tapahtumat 23.-24. kesäkuuta 2023 (Wagnerin kapina) on sekä merkki (Vladimir) Putinin hallinnon kaatumisesta että isku sille (hallinnolle).

– Kaikki, mikä heikentää Putinia, vie sotaa myös kohti loppuaan, Sonin kirjoittaa.

Jevgeni Prigozhinin joukot olivat marssimassa lauantaina kohti Venäjän pääkaupunkia Moskovaa. Lauantai-illan aikana Prigozhin ilmoitti joukkojen vetäytymisestä takaisin tukikohtiinsa. Vaikka kapina keskeytyi, Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu ja pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov jättivät tehtävänsä.

Ennen tietoa joukkojen vetäytymisestä Sonin arvioi, että kapina on joka tapauksessa merkittävin käänne kohti sisällissotaa Venäjän historiassa sataan vuoteen.

– Keski-Venäjän siltojen räjäyttäminen, pääkaupungin poikkeustila ja monet muut merkit tekevät siitä oman lukunsa historiankirjoihin, Sonin arvioi.

Summing up my thoughts on the coup in Russia, very briefly – the time is 7pm in Paris. A lot of things can still happen tonight.

– Why a coup?

