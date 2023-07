Asiantuntija: Wagnerin kapina teki Vladimir Putinille selväksi, ketkä ovat epälojaaleja

Venäjään, Ukrainaan ja Itä-Eurooppaan erikoistunut taloustieteilijä Anders Åslund kirjoittaa Twitterissä, että yksityisarmeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhinin taannoinen kapina teki Vladimir Putinille selväksi, ketkä Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n ja Venäjän federaation suojelupalvelun FSO:n toimijat eivät enää ole lojaaleja hänelle. Nyt heitä on pidätetty yksi toisensa jälkeen.

Åslund kirjoittaa, että pidätykset ovat alkaneet (Sergei) Surovikinista sekä muista kenraaleista ja ne jatkuivat (Igor) Girkinin ja (Pavel) Gubarevin pidätyksillä. Hän pitää todennäköisenä, että lisää pidätyksiä tullaan näkemään Putinin pysymiseksi vallassa.

Åslund näkee toimissa kaksi ulottuvuutta. Yhtäältä Putin karsii pois epälojaalit henkilöt ja toisaalta hän näyttää, että ainoat asiat, joiden puolesta hän toimii, ovat sorto, sota, epäpätevyys ja kleptokratia. Jokaisen normaalin venäläisen tulisi inhota Putinia, Åslund kirjoittaa.

The Prigozhin revolt made clear to Putin (the FSB & FSO) who was not loyal to him. Now he has them arrested one after the other, starting with Surovikin (now in Lefortovo) & other generals, moving on to Girkin & Gubarev.

More arrests are likely, reinforcing Putin's hold on power.

— Anders Åslund (@anders_aslund) July 21, 2023