Tekoäly vaikuttaa nyt nopeasti työelämään., LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Asiantuntija varoittaa yrityksiä: Varautukaa tekoälyn tuomiin muutoksiin

  • Julkaistu 12.10.2025 | 14:41
  • Päivitetty 12.10.2025 | 14:54
  • Tekoäly
Teknologiajohtaja vertaa tekoälyn mullistavan työkulttuuria nyt yhtä paljon kuin internet aikoinaan.
Suomalaisten yritysten tulisi tehdä oma tekoälystrategia, kirjoittaa teknologiajohtaja Markus Turunen Talouselämän mielipidekirjoituksessa. Turunen perustelee näkemystään tekoälyn koko yrityksen liiketoimintakentän läpäisevillä vaikutusmahdollisuuksilla: tekoälyä ei voi enää luokitella joksikin yrityksen ydinliiketoiminnasta erilliseksi toiminnoksi. Sen hyödyt tulisi nähdä osana koko liiketoimintastrategiaa.

– Ilman strategiaa tekoäly jää helposti kokeiluiksi – chatbot sinne, copilot tänne – mutta organisaation kulttuuri, osaaminen ja toimintatavat eivät muutu, Turunen selittää.

Hän korostaa miten tekoälystrategiaa tosissaan päivittäisessä toiminnassaan hyödyntävät yritykset tekevät systemaattisesti valintoja, joissa tekoäly on huomioitu; työntekijät tunnistavat mahdollisuuksia arjessa, kokeilut sidotaan mitattaviin tavoitteisiin ja johto uskaltaa investoida.

Turunen vertaa tekoälyn aiheuttamaa muutosta työelämään ja yritysten toimintaan siihen, jonka internetin tulo aikoinaan aiheutti.

– Nyt on hyvä hetki kysyä: onko suomalaisten yritysten liiketoimintastrategiassa mukana oletukset ja valinnat tekoälyn vaikutuksesta toimialaan ja yrityksen omaan liiketoimintaan? Sillä pahimmillaan kaikki muu voi olla turhaa, hän varoittaa.

