Asiantuntija varoittaa yrityksiä: Varautukaa tekoälyn tuomiin muutoksiin

Suomalaisten yritysten tulisi tehdä oma tekoälystrategia, kirjoittaa teknologiajohtaja Markus Turunen Talouselämän mielipidekirjoituksessa. Turunen perustelee näkemystään tekoälyn koko yrityksen liiketoimintakentän läpäisevillä vaikutusmahdollisuuksilla: tekoälyä ei voi enää luokitella joksikin yrityksen ydinliiketoiminnasta erilliseksi toiminnoksi. Sen hyödyt tulisi nähdä osana koko liiketoimintastrategiaa.

– Ilman strategiaa tekoäly jää helposti kokeiluiksi – chatbot sinne, copilot tänne – mutta organisaation kulttuuri, osaaminen ja toimintatavat eivät muutu, Turunen selittää.

Hän korostaa miten tekoälystrategiaa tosissaan päivittäisessä toiminnassaan hyödyntävät yritykset tekevät systemaattisesti valintoja, joissa tekoäly on huomioitu; työntekijät tunnistavat mahdollisuuksia arjessa, kokeilut sidotaan mitattaviin tavoitteisiin ja johto uskaltaa investoida.

Turunen vertaa tekoälyn aiheuttamaa muutosta työelämään ja yritysten toimintaan siihen, jonka internetin tulo aikoinaan aiheutti.

– Nyt on hyvä hetki kysyä: onko suomalaisten yritysten liiketoimintastrategiassa mukana oletukset ja valinnat tekoälyn vaikutuksesta toimialaan ja yrityksen omaan liiketoimintaan? Sillä pahimmillaan kaikki muu voi olla turhaa, hän varoittaa.

