USA varautuu asiantuntijan mukaan Naton jälkeiseen aikaan

Vaikka Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump perui kaavailemansa kostotullit ja poissulki sotilaallisen voiman käytön Grönlannissa, ei Trump kuitenkaan ole perääntynyt vaatimuksistaan Tanskalle kuuluvan saaren osalta. Tanska ja Yhdysvallat jatkavat neuvotteluja Grönlannista, mutta Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kuvaili lauantaina tilannetta yhä jännittyneeksi.

Tanskalainen sotilasasiantuntija Anders Puck Nielsen arvioi tuoreella videollaan Trumpin tavoitteita Grönlannissa. Nielsen kuvailee koko kriisiä ”tyhmäksi” ja ”naurettavaksi”, mutta kuitenkin potentiaalisesti vaaralliseksi ja puolustusliiton Naton tulevaisuuden kannalta pahaa enteileväksi. Yhdysvaltojen presidenttiä Grönlanti kiinnostaa etenkin kolmesta, keskenään osittain ristiriitaisesta syystä, hän sanoo.

Ensimmäinen syy on Nielsenin mukaan strateginen. Yhdysvallat on ulko-ja turvallisuuspolitiikan linjapapereissaan viime aikoina korostanut läntisen pallonpuoliskon merkitystä, ja avoimesti ilmoittanut Yhdysvaltojen tavoittelevan alueella dominoivaa roolia. Käytännössä tämä tarkoittaa ulkovaltojen, kuten Tanskan, poissulkemista läntiseltä pallonpuoliskolta, Nielsen sanoo.

Koska Yhdysvallat ei näe Grönlannilla olevan edellytyksiä itsenäistyä, on saaren siten Trumpin mielestä kuuluttava Yhdysvalloille, Nielsen toteaa. Yhdysvallat perustelee strategista kiinnostustaan Grönlantia kohtaan turvallisuuspolitiikalla sekä tarpeella dominoida saaren luonnonvaroja. Nielsen huomauttaa kuitenkin Tanskan olevan Nato-maa ja pitkäaikainen Yhdysvaltojen liittolainen, joten käytännössä Yhdysvalloilla on jo nyt hyvät mahdollisuudet vahvistaa saaren puolustusta. Nielsenin mukaan Trumpin puheet viittaavat siihen, että Yhdysvallat varautuu Grönlannin haltuun ottamisella Naton jälkeiseen aikaan.

Toinen syy Trumpin Grönlanti-innostukseen on tanskalaiseen mukaan psykologinen. Trump on narsisti, joka haluaa nöyryttää heikoiksi kokemiaan Länsi-Euroopan maita. Nielsenin mukaan ei ole mahdotonta, että presidentti saattaa vielä väläyttää jopa Grönlannin nimen vaihtamista hänelle mieluiseksi.

Viimeinen syy Grönlanti-kysymyksen esille nousuun on epäpätevyys ja tietämättömyys, Nielsen sanoo. Hänestä jokainen Tanskaa tai eurooppalaista politiikkaa ymmärtävää tietää, ettei Tanska tule koskaan suostumaan Yhdysvaltojen vaatimuksiin. Tullit tai sotilaallinen uhkailu eivät muuttaisi mitään, Nielsen toteaa, eikä Trump siten voi onnistua tavoitteessaan. Trumpin vaatimus on tanskalaisen sanoin absurdi, mutta tätä presidentti ei ymmärrä.

– Hän voisi Kööpenhaminaa ydinaseilla, eikä se muuttaisi mitään, Nielsen sanoo.