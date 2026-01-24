Antti Häkkänen Ylellä: Grönlannin kysymys on yhä jännitteinen

Grönlannin kysymys on yhä jännitteinen, mutta tilanne on helpottunut alkuviikosta, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kuvaili Ylen Ykkösaamussa lauantaina. Grönlannin asiassa edetään nyt neuvotteluteitse, ministeri totesi. Yhdysvallat ja Tanska keskustelevat Häkkäsen mukaan Grönlannin hallintaan ja puolustussopimukseen liittyvistä kysymyksistä, ja sen rinnalla Nato-maat pohtivat koko arktisen puolustuksen kehittämistä.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin ja Naton pääsihteeri Mark Rutten keskusteluissa Naton arktisille jäsenvaltioille on kaavailtu suurempaa roolia arktisen alueen ja Grönlannin puolustuksessa. Häkkänen totesi arktisen alueen turvallisuuden olleen jo aikaisemmin liittolaisten kanssa esillä. Arktisen alueen puolustusta lähdetään seuraavaksi rakentamaan ajantasaisen tiedustelutiedon pohjalta, Häkkänen kertoi.

– Suomen kannalta olennaista on se, että Skandinavian alue, jossa on Venäjän arktinen maaraja, on ensisijaisen tärkeällä painopisteellä. Ei ole järkevää, että Venäjän arktiselta rajalta ryhdytään siirtämään resurssointia toisaalle arktisella alueella.

Arktisen alueen merkitys Venäjän ydinasepelotteelle ja sukellusvenereiteille nähtiin jo kylmän sodan aikana, Häkkänen muistuttaa. Arktinen alue on tärkeä, mutta Suomella on puolustuksessa ”jo tonttia katettavana”.

– Meidän ensisijainen vastuu on 1300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa, Itämeri, joka on aika arktinen, sekä meidän lähialue Skandinavian maaperän pohjoisalueella.

Häkkänen ei Ykkösaamussa halunnut spekuloida Suomen mahdollisella roolilla arktisessa puolustuksessa, mutta peräänkuulutti arktiselle alueelle panostuksia ja taakanjakoa koko Natolta.

Häkkänen kommentoi myös Yhdysvaltojen perjantaina julkaistua kansallista puolusstusstrategiaa. Häkkäselle Yhdysvaltojen linjaukset eivät tulleet yllätyksenä. Vaikka Yhdysvaltojen ulkopoliittinen kielenkäyttö onkin muuttunut, ovat strategiassa määritellyt linjaukset puolustusministerin mukaan ennakoituja. Ministeri totesi strategian korostavan Yhdysvaltojen liittolaisverkoston merkitystä ja Yhdysvaltojen olevan yhä selvästi sitoutunut Natoon.

– He ovat sitoutuneet Naton artikla vitoseen. Yhdessä puolustetaan.

Yhdysvallat tahtoo liittolaisten ottavan enemmän vastuuta puolustuksestaan, mutta Euroopassa vastuun siirtäminen tulee tapahtumaan Nato-prosessien kautta, Häkkänen sanoi.

Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten liittolaisten suhteessa on viime aikoina kuitenkin nähty ”rajua kolistelua”, Häkkänen totesi myöhemmin haastattelussa.