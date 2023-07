Asiantuntija Ruotsin terroriuhasta: Mahdollisia tekijöitä on jo maassa

Ruotsiin kohdistuu terrorismin uhka myös maan rajojen sisäpuolelta, toteaa arvostettu tutkija Magnus Ranstorp Svenska Dagbladetin haastattelussa. Pitkän uran ääriliikkeiden ja terrorismin tutkijana tehnyt Ranstorp työskentelee Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusjohtajana.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo arvioi aikaisemmin tällä viikolla maan turvallisuustilanteen heikentyneen ja Ruotsin muuttuneen terrori-iskun ”varteenotettavasta” kohteesta ”ensisijaiseksi” kohteeksi. Vaikka terroriuhkatasoa ei ole nostettu, ei siihen Säpon päällikkö Charlotte von Essen ”enää vaadita paljon”. Von Essenin kommenteista uutisoi SVT.

Heikentyneen turvallisuustilanteen taustalla on Säpon mukaan islamilaisessa maailmassa leviävä disinformaatiokampanja, jossa Ruotsi pyritään huomiota herättäneiden Koraanin polttamisten myötä leimaamaan islaminvastaiseksi maaksi.

Magnus Ranstorpin mukaan potentiaalisia terrori-iskun tekijöitä on jo nyt Ruotsissa.

– Tämä hiipui ISIS:n romahduksen myötä hieman. Mutta nämä tahot ovat yhä olemassa ja he ovat järjestäytyneitä, Ranstorp sanoo.

Ruotsista lähti 2010-luvulla noin 300 henkilöä ISIS-taistelijoiksi Syyriaan, ja näistä noin puolet on palannut Ruotsiin, hän kertoo. Ruotsista on myös viime vuosina karkoitettu islamisteja. Samalla Ranstorp kiinnittää huomiota siihen, miten tehokkaasti ruotsalaiset ääri-islamistit ovat onnistuneet luomaan suojattuja yhteisöjä omine kouluineen ja yrityksineen.

Kotiin palanneista ISIS-taistelijoista osa on myös onnistunut jättämään ääriajattelun taakseen, hän muistuttaa.

– Osa palanneista on onnistunut rakentamaan hyvän elämän, kun taas toiset ovat ryhtyneet rikolliselle uralle. On olemassa yhtäläisyyksiä tämän päivän jengirikollisuuden ja islamistisen radikalismin välillä. Näissä piireissä on samanlainen kunnia-ajattelu ja samat rakenteet, Ranstorp sanoo.