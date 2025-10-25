Asiantuntija reserviläisille: Olkaa elämänne parhaassa kunnossa

Nordic West Officen toimitusjohtaja Charly Salonius-Pasternak kannustaa Suomen reserviläisiä varautumaan mahdolliseen sotilaalliseen konfliktiin ja huolehtimaan omasta kunnosta. Hänen mukaansa heidän tulisi nyt olla elämänsä parhaassa kunnossa. Salonius-Pasternak on vieraana Verkkouutisten tuoreimmassa Sanna Ukkola Show:n jaksossa.

Silloinen Ulkopoliittisen instituutin tutkija Salonius-Pasternak totesi jo vuonna 2023, että reserviläisten tulisi olla ”elämänsä kunnossa” vuonna 2025. Nykyinen Nordic West Officen toimitusjohtaja on yhä samaa mieltä.

– Siinä oli hyvin selvä logiikka. Jos kolme ehtoa täyttyy, toisien sanoen: Kremlin, [Vladimir] Putin vetää väärät johtopäätökset, että sotilaallinen voima on hyödyllistä, sillä saavutetaan jotain.

– Jos Yhdysvaltojen johtoon nouse henkilö tai hallinto joka ei ole kiinnostunut Euroopan puolustamisesta ja Eurooppa ei saa omaa puolustusyhteistyötään raiteilleen. Tämä oli suuri ongelma [vuonna 2023], Salonius-Pasternak kertaa.

Hän toteaa, että kaikkien kolmen ehdon kohdalla on yhä kysymysmerkkejä.

– Hyviä uutisia Euroopan puolustuksen suhteen, [Donald] Trump sanoi, että hän tulee auttamaan Suomea, mutta jos hän tulee auttamaan vain Suomea eikä joitain muita meidän liittolaisiamme, ei sekään ole hyvä.

Entinen tutkija tähdentää, että kyse on nimenomaan ennakolta varautumisesta, jotta tosipaikan tullen Suomi olisi valmis. Hän vertaa tilannetta kertausharjoituksiin: on parempi olla hyvässä kunnossa jo siellä, eikä vasta kun ”pilliin oikeasti vihelletään”.

– Joku kysyi, että mitä jos mitään ei tapahdukaan. No sitten sinä olet paremmassa kunnossa, pääkoppa on paremmassa kunnossa. Ei kai se ole huono asia?, Charly Salonius-Pasternak pohtii.