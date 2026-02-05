Asiantuntija poistaisi varainsiirtoveron

Aalto-yliopiston kaupunkitaloustieteen apulaisprofessori Tuukka Saarimaan mukaan asunnon oston yhteydessä maksettava varainsiirtovero kannattaisi poistaa.
Vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara kuvasi varainsiirtoveroa äskettäin ”järjettömäksi muuttamisveroksi”.
– Muutimme vaimoni kanssa pienempään ja halvempaan asuntoon, kun lapset olivat muuttaneet pois. Taloudellinen hyötymme oli reaalikorko hintojen erosta. Varainsiirtovero vei kuuden vuoden hyödyn, kertoi Soininvaara.
– Juuri näin. Tästä on myös tuoretta kotimaista tutkimustietoa koskien vuoden 2013 varainsiirtoveron uudistusta, Saarimaa kommentoi X:ssä viitaten vuonna 2021 julkaistuun tutkimukseen.
Sen mukaan vuonna 2013 tehty varainsiirtoveron korotus vähensi asunnon ostamista sekä lähempää että kauempaa, viitaten siihen, että uudistus vähensi myös työn perässä muuttamista paikkakunnalta toiselle.
-Varainsiirtoveron poisto ja vastaava tontin arvoon kohdistuvan kiinteistöveron nosto olisivat oivallinen politiikkayhdistelmä, Saarimaa sanoo.
Varainsiirtoveroprosentteja laskettiin vuonna 2023, mutta samalla ensiasunnon ostajien vapautus verosta poistui.
Juuri näin. Tästä on myös tuoretta kotimaista tutkimustietoa koskien vuoden 2013 varainsiirtoveron uudistusta.
Varainsiirtoveron poisto ja vastaava tontin arvoon kohdistuvan kiinteistöveron nosto olisivat oivallinen politiikkayhdistelmä. https://t.co/1aXirdnCHA
— Tuukka Saarimaa (@tsaarimaa) February 4, 2026