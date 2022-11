Asiantuntija pääministerin talouspuheista Ylelle: Utopiaa

SDP:n puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin talouskannanotto SAK:n vaalitentissä ihmetyttää asiantuntijoita. Asiasta kertoo muun muassa Yle.

Kun puoluejohtajilta oli tentissä kysytty kuinka paljon palkkaa ihmisen tulisi ansaita vähintään, jos hän tekee täysipäiväistä työtä, Marin oli vastannut 3000 euroa. Vastaus on saanut huonon vastaanoton monilta talousasiantuntijoilta.

Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju pitää tavoitetta tällä hetkellä mahdottomana. Vaalitentissä kuultu vastaus on hänen mielestään lähinnä vaalipuhetta.

– Se ei ole millään tavalla realistinen, se on täyttä unelmahöttöä. Kaikki ymmärtävät, että näin hurja palkankorotus näin yhtäkkiä on utopiaa. Mutta jonain kauniina päivänä, jos tuottavuus saadaan nousuun, sehän on tavoiteltua politiikkaa, koska sillä saataisiin palkat ja myös elintaso ylös, hän kommentoi Ylelle.

Kangasharjun mukaan keskustelu on jo lähtökohdiltaan ongelmallista. Hänen mukaansa pitäisi ennemminkin puhua siitä, miten entistä suurempi osa työttömistä saataisiin mukaan työelämään.

– Pitäisi jatkaa keskustelua siitä näkökulmasta, miten otetaan mahdollisimman monet ihmiset töihin ja tuetaan näiden ihmisten tulotasoa työtulovähennyksillä tai tulonsiirroilla niin, ettei tuloerot kasvaisi, mutta mahdollisimman moni ihminen olisi töissä.

Toimitusjohtajan mukaan selvästi korkeampi palkkataso sulkisi enemmän ihmisiä kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle. Samalla eriarvoisuus kasvaisi.

– Meillä olisi paljon enemmän syrjäytyneitä ja paljon enemmän työttömyyttä ja kurjuutta.