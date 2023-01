Asiantuntija MTV:lle: Vety voi pelastaa Suomen talouden

Vedystä kaavaillaan Suomen talouden ja vihreän siirtymän vauhdittajaa, uutisoi MTV.

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen sekä fossiilisista polttoaineista luopuminen ovat lisänneet keskustelua sekä uusiutuvista energiamuodoista että vetytaloudesta.

Uusiutuvaa sähköä pystytään jo nyt tuottamaan tuulella ja auringolla, mutta tuotantomuotojen riippuvaisuus säästä korostaa vedyn roolia tulevaisuudessa.

– Se ei ole pelkästään energian lähde, se on energian kantaja. Voisi sanoa, että vety tulee olemaan tulevaisuuden öljy, mutta sen skaalattavuus on paljon laajempi, sanoo P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Pliit.

Aiemmin vetyä on tuotettu fossiilisesta maakaasusta.

– Uusi asia on nyt nimenomaan niin sanottu vihreä vety, eli kun tuulivoimalla tai aurinkovoimalla on tuotettu sähköä, niin sitä käytetään veden hajottamiseen, jolloin saadaan vihreää vetyä. Tämä on nyt se tulossa oleva trendi, Pliit jatkaa.

Vedyn merkitys korostuu erityisesti teollisuudessa, jotta riippuvuutta maakaasusta voidaan vähentää näin laskea teollisuuden päästöjä,sanoo Energiateollisuuden asiantuntija Heikki Lindfors.

– Sitten raskas liikenne on myös sellainen, missä vetyä välttämättä tarvitaan. Meillä ei oikein ole mahdollisuutta laivoja, lentokoneita ja kaikkein raskaimpia rekkoja vielä sähköistää nykyteknologialla, ja sen vuoksi tarvitaan vetyä ja siitä johdettuja puhtaita polttoaineita, Lindfors jatkaa.

– Olemme arvioineet, että Suomella on mahdollisuus tuottaa jopa kymmenen prosenttia eurooppalaisesta vedyntuotannosta, kertoo Pliit.

Toimitusjohtajan mukaan tämä tarkoittaisi vuosikymmenen loppuun mennessä jopa viidenkymmenen miljardin investointeja.