Asiantuntija: Meillä ei ole oikeutta arvostella Ukrainan vastahyökkäystä

Ukrainan vastahyökkäyksen etenemisestä ja menestyksestä on käyty vilkasta keskustelua viikkojen ajan. Siinä missä ukrainalaiset itse ovat kommentoineet vastahyökkäystä harvasanaisesti, ovat jotkut läntiset tarkkailijat jo ehtineet epäillä hyökkäyksen menestystä.

Everstiluutnantti, Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun opettaja Peter Lidén pitää tätä lähestysmitapaa jopa ”moraalisesti arveluttavana”.

– Jos meidän lännessä on arvioitava Ukrainan operaatiota tai vastahyökkäystä, mikä on moraalisesti arveluttavaa, emme voi peilata sitä meidän odotuksiamme vasten, hän sanoo Svenska Dagbladetin haastattelussa.

– Meidän on verrattava operaatiota siihen, mitä ukrainalaiset itse ovat suunnitelleet. Ja sitä me emme tiedä, Lidén toteaa.

Lidén on seurannut Ukrainan tilannetta ja asevoimia läheltä. Hän on aikaisemmin palvellut Ruotsin sotilasasiamiehenä Kiovassa.

Lidénin mukaan on mahdollista, että ukrainalaiset joukot kohtasivat vastahyökkäyksen alettua odotettua enemmän vastarintaa. Sittemmin ukrainalaiset ovat kuitenkin onnistuneesti murtaneet venäläisten puolustuslinjoja ”näännytystaktiikallaan”. Esimerkkinä tästä taktiikasta hän mainitsee toistuvat iskut Venäjälle tärkeällä Kertšinsalmen ylittävällä Krimin sillalla.

Ukraina on myös kertonut vallanneensa takaisin Staromaiorsken kylän.

– Se on aika tärkeä askel matkalla kohti Mariupolia, vaikka kyse tietenkin on vasta alkutaipaleesta, Lidén sanoo.

Venäläisten linnoitukset ja miinoitukset tulevat hidastamaan vastahyökkäystä, mutta ne eivät tule pysäyttämään sitä, hän uskoo.

– Sehän ei ole mikään yllätys, joten Ukraina on varautunut siihen. Mikään suunnitelma ei tietenkään kestä kaikissa tilanteissa tai ikuisesti, joten joustavuutta tarvitaan.

Menestymisen edellytykset saattavat olla paremmat Melitopolin suunnalla, ja rintamalta kantautuvat uutiset ovat toiveikkaita.

– Se vaatii aikaa ja merkitsee tappioita, ja vielä paljon voi tapahtua, mutta kyse on tärkeästä hyökkäyssuunnasta.

Vastahyökkäyksen nopeampi ja vähemmän miestappioita vaativa eteneminen vaatisi länneltä suurempaa tukea, Lidén sanoo.

– Yhdeksän vuotta kestäneen sodan jälkeen he eivät pysty taistelemaan lännen antamia edellytyksiä paremmin. He taistelisivat joka tapauksessa, mutta nyt kyse on väkisin etenemisestä.