Asiantuntija: Lähi-idän levottomuudet ovat lahja Vladimir Putinille

Lähi-idän kiristyneen tilanteen suurimpia voittajia on Venäjä, sanoo turvallisuuspolitiikan asiantuntija Hanna Notte Svenska Dagbladetin haastattelussa. CNS-ajatushautomossa vaikuttava Notte kuvaili jo viime viikonloppuna Iranin Israeliin kohdistaman hyökkäyksen olevan ”parasta, mitä Vladimir Putinille saattoi tapahtua”. Nyt hän avaa ajatteluaan ruotsalaislehdelle.

Iran iski viime viikonloppuna ennennäkemättömällä tavalla Israeliin sadoilla ohjuksilla ja lennokeilla. Israel ja sen kumppanit onnistuivat torjumaan valtaosan ohjuksista, ja Israel teki varhain perjantaina kostoiskun Iraniin. Notte kommentoi Lähi-idän tilannetta ennen Israelin perjantaista iskua.

– En usko Venäjän olevan konfliktin aiheuttaja. Mutta on hyvin selvää, etteivät he myöskään yritä rauhoittaa tilannetta. Kreml seisoo iloisena vieressä ja seuraa tilanteen jatkuvaa pahenemista, Notte sanoo.

Venäjä hyötyy Notten mukaan ennen kaikkea siitä, että Yhdysvallat joutuu siirtämään huomiotaan Ukrainasta Lähi-itään. Venäjä on myös pyrkinyt ruokkimaan eri konflikteja ja kriisipesäkkeitä maailmalla viime vuosina, hän sanoo. ”Pienet tulipalot” Lähi-idässä ovat Putinin intressissä, mutta suursotaa tuskin Venäjäkään haluaa.

– Pienet tulipalot Venäjä voi hoitaa, mutta sota uhkaisi levitä Libanoniin ja ennen kaikkea Syyriaan, missä Venäjällä on läsnäoloa. Venäjällä ei Ukrainan sodan takia ole resursseja sekaantua Lähi-itään, tutkija toteaa.

Notte kehottaa myös kiinnittämään huomiota Iranin ja Venäjän lähentyneisiin väleihin. Maiden välinen yhteistyö on tiivistynyt Ukrainan sodan aikana, ja Iran on esimerkiksi toimittanut Venäjälle samanmallisia lennokkeja joita se käytti viime viikonlopun hyökkäyksessään. Mistään vastentahtoisesta yhteistyöstä ei Notten mukaan ole kyse, vaan Iranista on tullut Venäjälle tärkeä strateginen kumppani.

Svd:n haastattelema Suomen Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes luonnehtii Iranin ja Venäjän yhteistyötä ”diktaattorien kerhoksi”, mutta ei usko Venäjän iloitsevan Lähi-idän kärjistyneestä tilanteesta. Iranin hyökkäys saattaa nimittäin lähentää Israelia ja Ukrainaa, hän sanoo.

– En usko, että Moskovassa ollaan ollenkaan tyytyväisiä. Jos Israel asettuu ukrainalaisten puolelle, on Putinin on vaikeampi väittää Ukrainan olevan täynnä uusnatseja. Ja se on tärkeä osa hänen selitystään sille, miksi Venäjä on Ukrainassa.