Asiantuntija KSML:lle: Näin asumishäiriöihin voi puuttua taloyhtiössä

Kiinteistöliiton johtava lakiasiaintuntija Virpi Hienonen kertoo Keskisuomalaiselle, miten erilaisiin asumisen häiriöihin voi puuttua.

Häiriö voi olla esimerkiksi koiran haukkuminen, lasten mekastaminen, juhlien venyminen myöhään ja jonkin instrumentin soittaminen.

Lakineuvontaan tulee selvästi aikaisempaa enemmän yhteydenottoja myös liittyen huumeiden käytön tuomiin ongelmiin, vakavaan häiriökäyttäytymiseen ja jopa väkivallalla uhkailuun taloyhtiöissä

Vähäiset häiriötilanteet asukkaat sopivat yleensä keskenään. Henkilö voi olla yhteydessä isännöitsijään tai hallituksen puheenjohtajaan. Akuutissa tilanteessa voi soittaa myös poliisille.

Jos häiriöitä aiheuttaa osakas, vakavista häiriöistä annetaan ensin hallituksen hallintaanottovaroitus. Jos vakavia häiriöitä aiheuttaa vuokralainen, vuokranantaja antaa joko purkuvaroituksen tai erittäin moitittavan toiminnan kohdalla suoraan purkuilmoituksen. Jos vuokralainen ei muuta asunnosta purkuilmoituksen saatuaan, häätötuomiota haetaan käräjäoikeudesta.

Taloyhtiö voi ottaa asunnon haltuunsa pitkälti samoista syistä kuin asunnonomistaja häätää vuokralaisen. Jos varoitus ei tuota tulosta, huoneiston haltuunotto viedään yhtiökokouksen päätettäväksi.

Käräjäoikeudessa täytyy olla näyttöä siitä, että häiriöt ovat olleet vähäisiä häiriöitä vakavampia. Kiinteistöliitto ja muut alan järjestöt toivovatkin, että asunto-osakeyhtiölakia muutettaisiin siten, että vuokranantaja ja asunto-osakeyhtiö saisivat tiedot häiriöihin liittyvistä poliisikäynneistä.