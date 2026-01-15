Asiantuntija KL:lle: Kasvuyritykset voivat nostaa Suomen talouden kuopasta

Kasvuyritykset voivat nostaa Suomen talouden kuopasta, sanoo valtion pääomasijoitusyhtiö Tesin toimitusjohtaja Pia Santavirta Kauppalehden Talousaamun lähetyksessä.

– Kyllä selvästi nyt näyttää siltä, että monet ovat huomanneet tämän listaamattomien kasvuyritysten nousukiidon. Se on tietysti erittäin positiivinen valopilkku tässä aika negatiivisessa keskusteluympäristössä, Santavirta sanoi suorassa lähetyksessä torstaina.

Hän korostaa kasvuyritysten rahoituskierroksien paisuneen hurjasti. Älysormusyhtiö Ouran viimevuotinen rahoituskierros ylsi ennätykselliseen 775 miljoonaan euroon.

– Muistan elävästi, kun kirjoitin työhuoneen seinälle vuonna 2016, että Suomen suurin sijoituskierros oli 34 miljoonaa euroa. Silloin oltiin jo menossa torille.

– Suomen vahvuudet löytyvät näistä listaamattomista yrityksistä ja usein myös tutkimuslähtöisistä deep tech -yhtiöistä. Siellä on hyvää potentiaalia.