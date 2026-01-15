Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ihmisiä kadulla Helsingissä 10. joulukuuta 2022., LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Asiantuntija KL:lle: Kasvuyritykset voivat nostaa Suomen talouden kuopasta

  • Julkaistu 15.01.2026 | 19:09
  • Päivitetty 15.01.2026 | 19:09
  • Talous, Yritykset
Kasvuyritysten rahoituskierrokset ovat paisuneet hurjasti.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kasvuyritykset voivat nostaa Suomen talouden kuopasta, sanoo valtion pääomasijoitusyhtiö Tesin toimitusjohtaja Pia Santavirta Kauppalehden Talousaamun lähetyksessä.

– Kyllä selvästi nyt näyttää siltä, että monet ovat huomanneet tämän listaamattomien kasvuyritysten nousukiidon. Se on tietysti erittäin positiivinen valopilkku tässä aika negatiivisessa keskusteluympäristössä, Santavirta sanoi suorassa lähetyksessä torstaina.

Hän korostaa kasvuyritysten rahoituskierroksien paisuneen hurjasti. Älysormusyhtiö Ouran viimevuotinen rahoituskierros ylsi ennätykselliseen 775 miljoonaan euroon.

– Muistan elävästi, kun kirjoitin työhuoneen seinälle vuonna 2016, että Suomen suurin sijoituskierros oli 34 miljoonaa euroa. Silloin oltiin jo menossa torille.

– Suomen vahvuudet löytyvät näistä listaamattomista yrityksistä ja usein myös tutkimuslähtöisistä deep tech -yhtiöistä. Siellä on hyvää potentiaalia.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)