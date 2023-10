Asiantuntija IS:lle: Näitä kolmea asiaa Suomen täytyy ajaa Natossa

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen listaa Ilta-Sanomien haastattelussa kolme asiaa, joita Suomen tulee alkaa ajamaan Natossa:

1. Nato-jäsenyyden rakentamisessa on onnistuttava luomaan yhteistyössä muiden kanssa – Pohjoismaat, Baltian maat, Puola, Britannia, Saksa ja Yhdysvallat – sellaiset puolustussuunnitelmat ja taakanjako, että Itämeren alue ja arktinen alue ovat turvassa. Naton puolustuksen painopiste ja eturintama ovat Pohjois-Euroopassa, eikä alueesta voi muodostua heikkoa lenkkiä. Samalla Naton täytyy vastata Venäjän arktisen alueen dominoivaan asemaan.

2. Baltian maiden alueen puolustaminen on ratkaistava. Tähän liittyy niin sanottu Suwalkin käytävä eli vajaan 100 kilometrin maaraja Puolan ja Liettuan välillä. Suwalkin käytävä on ainoa maayhteys Keski-Euroopasta Baltian maihin, joten sen turvaaminen on Naton huoltovarmuudelle elintärkeä.

3. Ukrainan tilanne on kyettävä ratkaisemaan. Pahimmillaan konfliktista tulee kauaskantoinen rasite, joka kuormittaa länttä vuosikymmeniä.

Vanhasen mukaan Venäjän sotilaallinen uhka ei poistu Suomesta, vaikka se onkin laskenut merkittävästi Venäjän joukkojen ollessa kiinni Ukrainassa.

– On syytä seurata, missä muodossa ja milloin joukot palaavat Ukrainasta. Uhka suorasta sotilaallisesta yhteenotosta ei ole kasvanut, mutta kaasuputken ja kriittisen infrastruktuurin kartoittamisen aktiivisen lisääntymisen johdosta ei pidä tuudittautua siihen, että Venäjän uhka olisi poistunut, Vanhanen sanoo Ilta-Sanomille.

Lisäksi Suomen 2000-luvun Venäjä-politiikka pitäisi tutkijan mukaan perata läpi ja arvioida, missä on onnistuttu ja missä epäonnistuttu.

Vanhanen arvioi, että kylmän sodan jälkeinen aika on päättynyt. Hänen mukaansa olemme siirtyneet kuumaan ajanjaksoon, jota leimaavat maailmanpolitiikan syklien lyheneminen. Uusia konflikteja on viime vuosina syttynyt kiihtyvään tahtiin ja päättymisen sijaan ne ovat pikemminkin jääneet kytemään. Tämä rasittaa kansainvälistä järjestelmää.

Vanhanen muistuttaa, että Euroopan tulee ottaa vahvempi rooli Natossa.

– Turvallisuus­politiikassa Natoon pitää kehittää paljon vahvempi eurooppalainen ulottuvuus. Ei voida aina elää sen mukaan, miten USA:n seuraavissa presidentinvaaleissa käy. Euroopan täytyy kantaa huolta omasta turvallisuudestaan enenevässä määrin, Vanhanen toteaa.