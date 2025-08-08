Verkkouutiset

Poliisipäällikkö Jari Liukku Helsingin pahentunutta huumausainetilannetta käsittelevässä tiedotustilaisuudessa Helsingissä 8. elokuuta 2025., LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Kovien huumeiden käyttö lisääntynyt, rikostilastot paljastavat synkän kehityksen

  • Julkaistu 08.08.2025 | 11:52
  • Päivitetty 08.08.2025 | 13:21
  • Huumeet, Poliisi
Poliisin mukaan julkisessa keskustelussa huumeiden käyttöön suhtaudutaan liian pehmeästi.
Helsingin poliisilaitos kertoo tiedotteessaan sen tehtävämäärien lisääntyneen vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla verrattuna vuoden takaiseen verrokkiajanjaksoon. Erityisesti ongelmat ovat lisääntyneet Kurvin, Itäkeskuksen ja Kontulan alueilla.

Helsingin poliisilaitoksen hälytystehtävien määrä kasvoi vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 12 prosenttia. Kaikkien Helsingin poliisille ilmoitettujen rikosten määrä on kasvanut alkuvuonna 9 prosenttia. Eniten ovat lisääntyneet näpistysrikokset, joita on ilmoitettu poliisille 54 prosenttia viime vuotta enemmän.

Häiriöt liittyvät pääosin huumeiden käyttöön ja siihen kytkeytyvään rikollisuuteen. Pääkaupunkiseudulla arvioidaan olevan 12 000–15 000 suonensisäisesti huumeita käyttävää henkilöä.

Huumausaineiden takavarikkotilastot kertovat erityisesti synteettisen huumausaine Alfa-PVP:n yleistymisestä. Sen takavarikot kasvoivat vuodessa 763 prosenttia. Poliisin mukaan Alfa-PVP tulee Suomeen pääosin Baltian maista, ja sen maahantuonnissa korostuu ulkomainen järjestäytynyt rikollisuus. Myös kokaiinin takavarikot ovat kasvaneet lähes 50 prosenttia, ja käyttö rahoitetaan usein omaisuus-, väkivalta- ja huumausainerikoksilla, mikä lisää järjestyshäiriöitä entisestään. Kokaiinin ja amfetamiinin maahantuonnin taustalla on usein ruotsalais- ja albanialaislähtöinen järjestäytynyt rikollisuus.

Huumausaineiden katukaupassa ulkomaalaisten osuus on kasvanut. Poliisi on poistanut maasta alkuvuoden aikana jo 523 henkilöä, siis 60 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Maailmalla pitkään ongelmia aiheuttanut, voimakkaasti koukuttava Alfa-PVP aiheuttaa vakavia psyykkisiä oireita, kuten hallusinaatioita ja psykoottista käytöstä. Poliisi kertoo törmäävänsä huumeen vaikutuksiin työssään päivittäin.

Poliisipäällikkö Jari Liukku toivoo julkisen keskustelun huomioivan turvallisuusnäkökulman huumausaineista puhuttaessa. Poliisi ei esimerkiksi lähtökohtaisesti kannata avoimia käyttöhuoneita huumeidenkäyttäjille, sillä kokee, että ne eivät pureutuisi suurimpaan ongelmaan, eli vähentäisi käyttäjien määrää.

– Julkinen keskustelu huumeista on liian myönteistä. Suomessa ei ole olemassa rikollisuudesta irrallista huumeiden viihde- taikka muutakaan käyttöä. Myynnissä ja käytössä olevat huumeet tulevat pääasiassa ulkomailta. Tukkukaupan rikoshyöty ohjautuu järjestäytyneelle rikollisuudelle. Huumeiden käyttö on puolestaan kallista. Usein sitä rahoitetaan erilaisia rikoksia tekemällä ja huumeita myymällä, hän toteaa.

