Asiantuntija IL:lle: Näiden tuotteiden hinta voi nousta sodan vuoksi

Iranin sota ja Hormuzinsalmen liikenteen häiriöt vaikuttavat vahvasti raakaöljyn ja maakaasun markkinahintaan. Lannoitteiden hinta voi myös nousta. Asiantuntijat ennakoivat, että vaikutukset kuluttajahintoihin näkyvät vasta viiveellä.
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n asiantuntija Max Schulman sanoo Iltalehdelle, että Suomessa ruoan hinnoissa ei ole tiedossa nopeaa heilahtelua. Kevätkylvöissä käytettävät lannoitteet on jo suurelta osin tuotu maahan.
Hintojen nousupaine voisi myöhemmin kohdistua kotimaisiin maito-, vehnä- ja lihatuotteisiin. Tuontitavarasta kahvin hinta voi jälleen kallistua.
Schulman huomauttaa, että öljyn ja lannoitteiden osalta tuotannon palautumisessa kestää useita kuukausia, vaikka Lähi-idän kriisiin löytyisikin ratkaisu.
Neljäsosa maailman lannoitteista kulkee Hormuzinsalmen kautta. Suomen haavoittuvuutta vähentää se, että maatalouden typpilannoitetta valmistetaan kotimaisesti. Sen raaka-aineet tulevat kuitenkin ulkomailta.
Norjalainen Yara tuo lannoitteissa tarvittavaa ammoniakkia Venäjältä Suomeen, koska se ei ole pakotteiden piirissä.
S-ryhmästä sanotaan IL:lle, ettei tuotteiden saatavuudessa ole toistaiseksi ollut ongelmia.