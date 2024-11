Asiantuntija ei usko laajaan asuntopulaan: ”Ylijäämän” sulatus vie vuosia

Kiinteistönvälitysalan keskusliiton (KVKL) toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa ei usko asuntokaupan vilkastumisen johtavan asuntopulaan.

Hän sanoo Taloustaidon haastattelussa, että asuntojen hinnat ovat nyt ansiotasoon nähden edullisia. Jos korkotaso vielä laskee, vaikutukset alkavat näkyä nopeasti asuntokaupassa.

– Asuntokaupassa suhdannepohja näytti osuvan kuluvan vuoden ensimmäiseen neljännekseen, joka oli historiallisen heikko. Toisesta neljänneksestä lähtien on ollut selvästi pirteämpää, ja kauppamäärissä on oltu 10–15 prosenttia edellä viime vuotta, Viljamaa kertoo.

Asuntokauppojen piristyminen on havaittu myös suurissa pankeissa. Esimerkiksi OP:ssa, Nordeassa ja Danske Bankissa on havaittu, että asuntolainahakemusten määrä on kasvanut merkittävästi viime aikoina.

Samaan aikaan vilkastuneen asuntokaupan kanssa uusien asuntojen rakentaminen on vähentynyt. Viljamaa ei kuitenkaan usko varsinaiseen asuntopulaan. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi vuosina 2016-2022 asuntoja rakennettiin enemmän kuin asuntokuntien määrä kasvoi.

– Esimerkiksi Uudellamaalla ”ylijäämä” on noin 35 000 asuntoa, Pirkanmaalla 9 000 ja Varsinais-Suomessa 8 000 asuntoa. Ei ihme, että rakennusliikkeillä on uusia asuntoja myymättä, Viljamaa sanoo Taloustaidolle.

Hänen arvionsa mukaan tilanteen tasoittuminen vie vuosia. Viljamaa ei usko, että sitä ennen vanhojen asuntojen hinnat lähtisivät voimakkaaseen nousuun.

Yhdestä asuntotyypistä rakentamisen hiipumisen myötä voi Viljamaan mukaan tulla pulaa: isommista perheasunnoista.

– Niiden kysyntä kasvaa ja hinnat nousevat, Viljamaa arvioi.