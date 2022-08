Asiantuntija Amnestyn Ukraina-raportista: Osoittaa ymmärryksen puutetta

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn tuore raportti Ukrainasta on saanut osakseen kovaa arvostelua asiantuntijoilta ja poliitikoilta.

– Raportti osoittaa heikkoa ymmärrystä aseellista konfliktia koskevista laeista, ymmärryksen puutetta sotilaallisista operaatioista ja sortuu vihjailuun ilman todisteita, toteaa Royal United Services Institute -ajatushautomon (RUSI) vanhempi tutkija, tohtori Jack Watling Twitterissä.

Amnesty syyttää Ukrainaa siviilien turvallisuuden vaarantamisesta. Järjestön mukaan Ukraina on rikkonut kansainvälistä oikeutta ja sodankäynnin sääntöjä perustamalla sotilastukikohtia asuinalueille sekä kouluihin ja sairaaloihin.

– Se ei ole kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaista, että ukrainalaiset sotilaat asettuvat maastoon, jota heidän on puolustettava, sen sijaan, että he asettuvat johonkin satunnaiseen viereiseen metsään, jossa heidät voidaan ohittaa, Watling sanoo.

Hän korostaa, että Ukrainan asevoimat on säännöllisesti kehottanut siviilejä poistumaan taistelualueilta ja auttanut heitä tekemään lähtemisessä.

– Pakkosiirrot ovat itsessään kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisia, ja historian aikana monet siviilit ovat päättäneet jäädä alueille, joilla on käynnissä sotilaallisia operaatioita, Watling kertoo.

– Asettamalla saavuttamattomia odotuksia siviilien suojelulle Amnesty vähättelee tärkeää asiaa.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kertoo olevansa raivoissaan Amnestyn raportista. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Kuleban mukaan ihmisoikeusjärjestö luo valheellista kuvaa sodasta.

– Amnesty ei yritä löytää ja tuoda totuuttaa maailmalle, vaan he luovat tasapuolisuusharhaa rikollisen ja hänen uhrinsa välille, hän sanoo Kyiv Postille.

Kuleban mukaan Ukraina ei riko kansainvälisiä lakeja maataan puolustaessaan. Hän muistuttaa, että Venäjä sen sijaan tappaa jatkuvasti siviilejä ja tuhoaa kaupunkeja Ukrainassa.

The @amnesty report demonstrates a weak understanding of the laws of armed conflict, no understanding of military operations, and indulges in insinuations without supplying supporting evidence. 1/4

— Jack Watling (@Jack_Watling) August 5, 2022