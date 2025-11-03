Asetelma kääntyi päälaelleen – HS: Palvelualalle syntyy yhä uusia työpaikkoja

Suomessa uusia työpaikkoja syntyy eniten palvelualoille, kertoo Helsingin Sanomat.

Vuosien 2007-2023 välillä työpaikkojen määrä kasvoi eniten sosiaalihuollon avopalveluissa,41 790 työpaikalla. Sosiaalihuollon laitospalveluiden työpaikat kasvoivat 35 050:lla.

Kolmanneksi eniten työpaikkojen määrä on kasvanut tietotekniikkapalveluissa, 34 300 työpaikalla.

HS huomauttaa, että muutos vuoden 2007 tilanteeseen on merkittävä. Vielä silloin esimerkiksi tietotekniikkapalvelut oli vielä pieni ala. Vuoteen 2023 mennessä alan työpaikkojen määrä on lähes kaksinkertaistunut. Suhteellisesti eniten työpaikat ovat ajanjakson aikana lisääntyneet liikkeenjohdon konsultoinnissa sekä rahoitusta ja vakuuttamista palvelevassa toiminnassa.

Saman ajanjakson aikana esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkateollisuuden työpaikkojen määrä on vähentynyt rajusti. Vielä vuonna 2007 ala oli Suomessa merkittävä työllistäjä. Yksi selittävä syy työpaikkojen määrän alenemiselle on Nokian matkapuhelintoimintojen myyminen Microsoftille 2010-luvun alkupuolella. Sittemmin Microsoft lopetti matkapuhelinten valmistuksen kokonaan.

Myös useilla muilla teollisuuden aloilla työpaikkojen määrä on vähentynyt. Sekä teollisuuden että sähkö- ja elektroniikkateollisuuden hiipuminen on osaltaan ollut edistämässä suuntausta, että ihmiset ovat hakeutuneet töihin entistä enemmän palvelualoille.

Tuottavuuden kannalta palvelualoihin liittyy kuitenkin yksi ongelma. Tilastojen valossa ne eivät ole yhtä tuottavia kuin teollisuuden yritykset.

– Palvelualoilla on myös korkean tuottavuuden yrityksiä, mutta samalla niitä vastaan on runsaasti yrityksiä, joissa työn tuottavuus on heikko, ennustepäällikkö Juuso Vanhala Suomen Pankista sanoo HS:lle.

Hänen mukaansa kansantalouden kehityksen kannalta on ratkaisevaa, kumpiin työpaikkoja syntyy jatkossa enemmän: korkean vai matalan tuottavuuden palveluihin.