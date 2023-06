Arvio kapinasta: Paljasti Venäjän vakavia haavoittuvuuksia

Wagner-palkkasotilaat ovat poistuneet Donin Rostovista palkka-armeijan johtaja Jevgeni Prigozhinin ja Kremlin päästyä sopimukseen lauantai-iltana.

Sopimuksen mukaan Prigozhin vetäytyy Valko-Venäjälle ja rikostutkinnasta luovutaan. Myös muut kapinointiin osallistuneet Wagner-sotilaat vapautetaan syytteistä. Kremlin mukaan verenvuodatuksen välttäminen on tärkeämpää kuin rangaistukset.

Yhdysvaltalaisen tutkimusorganisaatio ISW:n mukaan Kremlin vaikeus ryhtyä tehokkaisiin ja nopeisiin vastatoimiin alleviivaa Venäjän sisäisen turvallisuuden heikkouksia. Erityisen huomionarvoista on, ettei sisäisten uhkien torjumiseen erikoistunut kansalliskaarti kyennyt ottamaan tilannetta haltuun, vaikka Wagner eteni uhkaavasti kohti Moskovaa ja valloitti kriittisiä sotilaskohteita.

Venäjän puolustusministeriö tulee tiukentamaan otettaan palkka-armeijoista. Wagnerin toiminta Prigozhinin johtamana itsenäisenä yksikkönä tulee todennäköisesti päättymään nykymuodossaan.

ISW:n mukaan tilanne Venäjällä on hyvin epävakaa. Tutkijoiden mukaan sopimus on lyhyen aikavälin laastari, ei pitkän aikavälin ratkaisu. Wagnerin kapina paljasti vakavia heikkouksia niin Kremlissä kuin puolustusministeriössä.

Samaan aikaan kapinan kanssa Venäjä teki yhden laajimmista ohjushyökkäyksistä viime kuukausien aikana. Ukrainan yleisesikunnan mukaan Venäjä ampui 40 Kh-101/Kh-555-risteilyohjusta kymmenestä TU-95-pommikoneesta Kaspianmereltä. Kaikki pommikoneista laukaistut Kh-101/Kh-555-risteilyohjukset ammuttiin alas. Lisäksi kaksi lennokkia ja yksi Kalibr-risteilyohjus torjuttiin.

